Sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Dự buổi tổng duyệt có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội. Cùng dự có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự buổi tổng duyệt

Lễ hội do Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các quốc gia trên thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có những chỉ đạo cụ thể với ê-kíp thực hiện chương trình.

Theo Thứ trưởng, chương trình khai mạc Lễ hội cần được chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, không chỉ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật mà còn nhằm mang đến cho khán giả trong nước và bạn bè quốc tế những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, mới mẻ.

Đây cũng là dịp để nghệ sĩ Việt Nam thể hiện năng lực sáng tạo, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.

Nhân dịp này, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo, đầy nhiệt huyết của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, cùng ê-kíp thực hiện.

Thứ trưởng đề nghị ê-kíp thực hiện tiếp tục rà soát tổng thể chương trình, từ nội dung, kịch bản đến dàn dựng và biểu diễn, bảo đảm các khâu được phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đạt yêu cầu về chất lượng nghệ thuật.

Các tiết mục cần được hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, tạo nên một chương trình có tính kết nối, giàu bản sắc và phù hợp với không gian giao lưu văn hóa quốc tế của Lễ hội.

Chương trình nghệ thuật khai mạc thể hiện rõ tinh thần của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gần gũi và có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

Với chủ đề Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với sự tham gia của 16 quốc gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế; hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt các ngày diễn ra.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 1.10 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình được đầu tư với quy mô hoành tráng, mang đậm tinh thần giao lưu văn hóa

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping trên Đoan Môn, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn; tái hiện những biểu tượng văn hoá, di sản và cảnh quan Việt Nam trong không gian đa chiều sống động.

Sân khấu khai mạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật như GS. TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, ca sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM show, solo trống Thu Hà, Nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống Đồng, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên...