Hạ Long, Đà Nẵng và những điểm du lịch thường được chọn cho đám cưới

Hạ Long, Đà Nẵng hay Phú Quốc là những điểm đến "du lịch cưới" nổi bật tại Việt Nam, từng diễn ra nhiều đám cưới với ngân sách lớn từ các triệu phú, tỷ phú quốc tế cũng như cặp đôi trong nước.

Theo PGS.TS Phạm Hồng Long, giảng viên Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, một địa điểm lý tưởng cho du lịch cưới không chỉ cần cảnh quan choáng ngợp, mà cần sự đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và an ninh.

Tại Việt Nam, nhiều tỉnh/thành đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên. Tuy nhiên, mùa đẹp ở mỗi nơi lại có sự khác biệt, cặp đôi cần tính toán để có được đám cưới đúng như kỳ vọng.

Hạ Long

Thời điểm lý tưởng: Từ tháng 3 đến tháng 5: Nhiều nắng, gió mát và tiết trời dễ chịu, phù hợp với những buổi lễ ngoài trời bên vịnh.

Từ tháng 9 đến tháng 11: Thời tiết mát mẻ, trời quang và trong hơn. Đặc biệt vào những ngày đầu thu, mặt biển êm đềm, ánh nắng dịu và cảnh sắc trở nên yên bình hơn khi chiều xuống.

Nằm giữa không gian vịnh biển kỳ vĩ, Hạ Long mở ra một phông nền tuyệt diệu đầy lãng mạn cho ngày trọng đại của các cặp đôi. Hải trình trên du thuyền len lỏi qua mê cung đảo đá mang đến trải nghiệm phong phú, đồng thời là bối cảnh chụp ảnh cưới ấn tượng.

Lưu ý, các lễ cưới ngoài trời tại đây phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết. Những ngày có sương mù, mưa hoặc gió lớn, khung cảnh trên vịnh có thể kém trong trẻo, tiệc ngoài trời và lịch trình du thuyền cũng dễ bị xáo trộn.

Vịnh Hạ Long đặc biệt nên thơ vào mùa xuân khi làn nước xanh ngọc êm ả và cây lá đâm chồi, hoặc vào mùa thu khi ráng chiều hoàng hôn dát vàng lên bầu trời và chiếu rọi lung linh trên mặt biển.

Khách sạn gợi ý: InterContinental Halong Bay Resort

Khu nghỉ có nhiều địa điểm tổ chức tiệc đa dạng, từ thảm cỏ xanh tại Cô Tô Terrace với tầm nhìn bao quát toàn vịnh, cho đến sảnh tiệc Tonkin Grand Ballroom.

Ngoài ra, các cặp đôi có thể tổ chức buổi tiệc độc thân ấm cúng tại Halong Bay Penthouse với hồ bơi riêng, hoặc chọn không gian biệt lập riêng tư tại biệt thự sát biển Halong Bay Estate 6 phòng ngủ.

Sa Pa

Thời điểm lý tưởng để tổ chức hôn lễ: Từ tháng 3 đến tháng 4: Tiết trời dần ấm lên, cây cối xanh tươi và nhiều loài hoa đang khoe sắc trong những ngày xuân.

Từ tháng 9 đến tháng 11: Không khí mát mẻ, trời trong và khô ráo hơn. Đặc biệt, khoảng đầu tháng 9 là khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu chuyển sang sắc vàng của mùa lúa chín.

Ẩn mình giữa những triền núi mờ sương và thung lũng xanh của Tây Bắc, Sa Pa mang một vẻ đẹp lãng mạn rất riêng cho những cặp đôi muốn đưa thiên nhiên và dấu ấn bản địa vào ngày cưới. Cảnh sắc nơi đây thay đổi rõ rệt theo mùa, từ những thửa ruộng bậc thang xanh mướt vào mùa xuân đến sắc vàng óng của mùa lúa chín khi thu về.

Dù chọn thời điểm nào trong năm, Sa Pa vẫn có một sức hút riêng, không chỉ ở cảnh sắc núi rừng mà còn ở đời sống văn hóa giàu bản sắc của các cộng đồng dân tộc địa phương. Từ những họa tiết thổ cẩm đến các sản phẩm thủ công truyền thống, những nét văn hóa đặc trưng ấy cũng có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt trong không gian lễ cưới.

Khách sạn gợi ý: Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection

Tại khách sạn này, kiến trúc thanh lịch kiểu Pháp được kết hợp với những chi tiết gợi nhắc văn hóa vùng cao, tạo nên nhiều không gian đặc biệt cho ngày cưới. Các cặp đôi có thể lựa chọn sân hiên Absinthe trên tầng thượng, nơi nhìn ra thị trấn Sa Pa và những ngọn đồi xung quanh, hoặc Salon Des Grand Couturiers Ballroom mang phong cách Art Deco, với sức chứa lên đến 450 khách.

Bên cạnh lễ cưới, khách sạn cũng có thể sắp xếp những bữa tối riêng, tiệc trà chiều, các liệu trình spa hay những chuyến khám phá bản làng và cảnh quan lân cận, để cô dâu chú rể và khách mời có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian ở Sa Pa.

Điểm trừ: Du khách đến Sa Pa bằng phương tiện đường bộ (ôtô hoặc tàu hỏa), hiện chưa có sân bay tại đây.

Đà Nẵng

Thời điểm lý tưởng để tổ chức hôn lễ: Từ tháng 3 đến tháng 5: Đà Nẵng bước vào mùa khô với nhiều ngày nắng đẹp, trời trong xanh và nhiệt độ dễ chịu, phù hợp cho những lễ cưới ngoài trời hay tiệc bên bờ biển.

Từ tháng 6 đến tháng 8: Những ngày hè nhiều nắng, mặt biển trong xanh và bầu trời quang đãng mang lại không gian rực rỡ cho các lễ cưới bên bờ biển, các buổi tiệc cuối chiều cũng dễ chịu hơn khi nắng bắt đầu dịu xuống.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những nơi diễn ra nhiều nhất các đám cưới của triệu phú, tỷ phú quốc tế. Từ những bãi biển xanh từng được vinh danh trong top đẹp nhất hành tinh như Mỹ Khê hay Non Nước, cho đến khoảng trời bình yên bên bán đảo Sơn Trà, tất cả cùng tạo nên một phông nền ấn tượng cho ngày trọng đại.

Khách sạn gợi ý: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Nằm giữa không gian núi rừng nguyên sơ của bán đảo Sơn Trà, resort này là kiệt tác đậm chất nghệ thuật từ kiến trúc sư tài ba Bill Bensley. Nơi đây mang đến đa dạng sự lựa chọn cho ngày trọng đại, từ bãi biển riêng dài 700 m lộng gió, vườn cọ Palm Garden rợp bóng mát chỉ cách bờ biển vài bước chân, cho đến Hilltop Reception Hall - sảnh tiệc tone trắng tinh khôi ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng trải rộng trên địa hình sườn đồi, các khu vực nằm cách nhau nên khách mời thường phải sử dụng xe buggy để di chuyển. Với đám cưới đông người, việc bố trí lịch trình giữa phòng ở, bãi biển và sảnh tiệc cần được tính toán kỹ để tránh mất thời gian chờ đợi.

Hội An

Thời điểm lý tưởng để tổ chức hôn lễ: Từ tháng 3 đến tháng 5: Những ngày nắng dịu, khô ráo, trời quang và mát mẻ. Đây là khoảng thời gian hoàn hảo cho những bữa tiệc ngoài trời hay các buổi chụp ảnh cưới.

Từ tháng 6 đến tháng 8: Mùa hè gõ cửa với sắc nắng đượm vàng và bầu trời trong trẻo, rất lý tưởng cho những buổi tiệc đón hoàng hôn. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể hơi cao vào ban ngày.

Lễ cưới tại Hội An thường được ví như một thước phim quay chậm, đưa con người về với những điều dịu dàng và cổ kính nhất. Những con phố nhỏ rợp bóng đèn lồng, những dãy nhà rêu phong, dòng sông Hoài êm đềm cùng những nhịp cầu gỗ cổ kính tạo nên phông nền ngập tràn chất thơ cho dịp đặc biệt của các cặp đôi.

Tiết trời Hội An dễ chịu nhất vào mùa xuân và hè, khi những làn gió mát từ sông biển thổi qua làm dịu nhẹ từng khoảnh khắc và mang đến cho không gian phố cổ một hơi thở lãng mạn, ngọt ngào.

Khách sạn gợi ý: NHAAN Resort & Spa Hoi An

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét lãng mạn hoài cổ và hơi thở hiện đại, khu nghỉ mang đến một không gian cưới e ấp bên bên dòng sông Đế Võng yên bình. Tại đây, Hội An Hall Ballroom hiện đại, thanh lịch cho đến thảm cỏ lộng gió - phù hợp cho những buổi tiệc cocktail hay tiệc tối lãng mạn.

Điểm hạn chế là không gian tiệc trong nhà không quá lớn. Với đám cưới đông khách, việc tổ chức sẽ cần tính kỹ hơn về không gian.

Cam Ranh

Thời điểm lý tưởng để tổ chức hôn lễ: Từ tháng 2 đến tháng 8: Khoảng thời gian đẹp nhất trong năm với tiết trời ấm áp, khô ráo và biển lặng, sóng êm.

Trải dài bên vịnh biển trong xanh và bờ cát trắng mịn nguyên sơ, Cam Ranh mang đến không gian nghỉ dưỡng tĩnh lặng, tách biệt khỏi những ồn ào đô thị. Nơi đây chào đón các cặp đôi bằng tiết trời ấm áp ngập tràn nắng vàng, biển lặng sóng êm cùng bầu không khí thư thái.

Không chỉ là phông nền cho lễ cưới, biển trời Cam Ranh còn mở ra một khoảng nghỉ để gia đình và bạn bè cùng quây quần, tận hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau.

Khách sạn gợi ý: Radisson Blu Resort, Cam Ranh

Sở hữu vị trí lý tưởng sát mép biển Bãi Dài, resort mở ra không gian cưới lãng mạn, từ sảnh tiệc Grand Ballroom với trần cao ấn tượng, khu vườn Wedding Sala giữa sắc xanh nhiệt đới, cho đến bãi biển riêng dài hơn 400 m ngập tràn sắc nắng và gió biển khoáng đạt.

Tuy nhiên, vị trí tương đối biệt lập của resort cũng có thể gây bất tiện cho khách mời, đặc biệt là những người di chuyển từ xa hoặc muốn kết hợp tham quan, khám phá các điểm đến lân cận.