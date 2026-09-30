Thứ cá xưa là món bình dân, chẳng mấy ai để ý nay thành đặc sản 400.000/kg, nghe tên nhiều người phải bật cười

Vùng biển miền Trung có rất nhiều loại hải sản mang những cái tên dân dã, nghe một lần là nhớ. Cá cu là một trong số đó.

Cá cu còn được gọi là cá bè cu hoặc cá bè, xuất hiện nhiều ở vùng biển miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Nếu chỉ nghe tên, không ít người có thể thấy vừa lạ vừa buồn cười, nhưng với người dân vùng biển, đây lại là loại cá quen thuộc từ lâu.

Cá có thân thuôn dài, vảy màu trắng bạc, phần miệng hơi nhọn. Nhìn thoáng qua, một số người có thể nhầm cá cu với cá ngừ, tuy nhiên cá cu thường nhỏ hơn và có đặc điểm thịt khác biệt.

Phần thịt cá có màu trắng, chắc, dai vừa phải nhưng không quá khô. Khi nấu chín, thịt giữ được độ ngọt, mềm mà không dễ bở nên có thể sử dụng cho nhiều cách chế biến.

Cá cu có thân thuôn dài, vảy màu trắng bạc, phần miệng hơi nhọn - Ảnh: Internet

Xưa là cá bình dân, nay thành đặc sản

Trước đây, cá cu khá quen thuộc với ngư dân miền Trung. Cá đánh bắt được thường được mang về chế biến trong bữa cơm gia đình, chưa được xem là một loại đặc sản có giá trị cao.

Theo thời gian, những món ăn dân dã gắn với vùng miền ngày càng được nhiều người tìm kiếm. Cá cu cũng từ một loại cá quen thuộc của cư dân ven biển xuất hiện nhiều hơn tại các chợ hải sản, quán ăn và nhà hàng.

Tại các chợ hải sản miền Trung hoặc các trang mạng xã hội chuyên sỉ lẻ hải sản, mức giá phổ biến thường nằm trong khoảng 200.000 – 400.000 đồng/kg, mức giá có thể thay đổi tùy thời điểm, kích cỡ cá, nguồn hàng và địa điểm bán.

Không chỉ cái tên đặc biệt tạo sự tò mò, ưu điểm của cá cu nằm ở phần thịt trắng, chắc và có vị ngọt. Đây cũng là nguyên liệu khá linh hoạt trong gian bếp.

Cá có thể đem hấp để giữ vị ngọt tự nhiên, nướng cho phần da thơm, nấu lẩu, kho hoặc nấu cháo. Trong đó, cháo cá cu là món ăn quen thuộc và được nhiều người yêu thích bởi vị thanh, dễ ăn.

Cá cu được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Cá cu làm món gì ngon?

Nếu mua được cá cu tươi, cách chế biến đơn giản nhất là hấp. Cá sau khi làm sạch có thể hấp cùng gừng, hành hoặc sả. Cách chế biến ít gia vị giúp phần thịt giữ được vị ngọt và độ chắc tự nhiên.

Với người thích hương vị đậm hơn, cá cu có thể đem nướng. Cá được làm sạch, ướp với một lượng gia vị vừa phải rồi nướng đến khi lớp ngoài vàng thơm. Khi ăn có thể kết hợp rau sống và nước chấm chua cay.

Cá cu nấu lẩu cũng là lựa chọn phù hợp trong những bữa ăn đông người. Phần thịt chắc giúp miếng cá ít bị nát khi nhúng hoặc nấu trong nước dùng.

Tuy nhiên, món gắn với loại cá này nhiều nhất vẫn là cháo cá cu. Thịt cá ngọt kết hợp với cháo mềm, hành phi và một chút tiêu tạo thành món ăn nóng hổi, thích hợp cho những ngày trời mát.

Món cháo cá cu thơm ngon - Ảnh: Internet

Chuẩn bị khoảng 500g cá cu tươi, gạo tẻ, hành tím, hành lá cùng các gia vị thông dụng như nước mắm, tiêu và hạt nêm. Nếu thích cháo có độ sánh hơn, có thể trộn thêm một lượng nhỏ gạo nếp. Cá làm sạch, rửa kỹ rồi để thật ráo. Sau đó ướp với một chút nước mắm, tiêu và gia vị trong khoảng 20–30 phút.

Gạo vo sạch rồi cho vào nồi ninh đến khi hạt bung mềm. Muốn cháo có mùi thơm rõ hơn, có thể rang gạo sơ qua trước khi nấu. Trong lúc chờ cháo, thái hành tím rồi phi vàng. Khi cháo đã đạt độ nhuyễn mong muốn, cho cá vào nồi và tiếp tục đun ở lửa vừa hoặc nhỏ cho đến khi cá chín.

Cuối cùng cho hành phi vào, nêm lại gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Khi thưởng thức, có thể thêm hành lá và một chút tiêu. Do thịt cá tương đối chắc, khi nấu không nên đảo quá mạnh khiến miếng cá bị vỡ. Nếu nấu cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nên kiểm tra và loại bỏ kỹ xương trước khi ăn.

Chọn cá cu tươi ngon thế nào?

Nếu mua cá nguyên con, nên ưu tiên những con có mắt còn trong, thân cá chắc, bề mặt sáng và vảy bám tương đối chặt.

Có thể dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thân. Cá còn tươi thường có độ đàn hồi tốt, phần thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu thay vì để lại vết lõm lâu.

Mang cá cũng là một dấu hiệu có thể quan sát. Mang cá tươi thường có màu đỏ hoặc đỏ hồng tự nhiên, không chuyển sang màu thâm xỉn và không có mùi bất thường.

Không nên chọn cá có bụng mềm nhũn, thịt mất độ đàn hồi, bề mặt xuất hiện nhớt bất thường hoặc có mùi lạ. Sau khi mua, cá nên được sơ chế và sử dụng sớm hoặc bảo quản lạnh đúng cách.