Học Bác một đời, học Bác mãi mãi

Hơn 20 năm qua, ông đi nhiều nơi, tìm kiếm và sưu tầm từng hiện vật. Có khi là một chiếc mũ cối đã bạc màu, chiếc ba lô từng theo người lính qua những ngày hành quân, những tấm bản đồ tác chiến hay những bức ảnh ghi lại dấu mốc của các chiến dịch lịch sử. Ban đầu, những kỷ vật ấy được ông bày trong phòng khách. Căn nhà vốn nhỏ hẹp ngày càng chật chội bởi hiện vật. Được gia đình và bạn bè động viên, ông quyết định xin phép xây dựng phòng truyền thống cách mạng.

Không có nhiều diện tích, ông tận dụng cả khoảng sân và những góc cây cảnh quanh nhà để trưng bày hiện vật, đồng thời dựng các mô hình thu nhỏ về những công trình lịch sử của địa phương. Cách sắp xếp không theo quy chuẩn bảo tàng, nhưng lại mang đến sự gần gũi, mộc mạc. Ông đã dành hơn 200 triệu đồng tiền cá nhân để xây dựng phòng truyền thống. Với ông, đó không phải là sự đầu tư cho một công trình vật chất, mà là cách thể hiện tình yêu với quê hương, đồng đội và lịch sử dân tộc.

Cựu chiến binh Hoàng Chiến Sỹ và căn phòng thờ Bác Hồ - Ảnh: T.H

Đặc biệt, trong căn nhà nhỏ, ông dành một không gian trang trọng nhất để thờ Bác Hồ. Hình ảnh Bác được ông sưu tầm từ sau ngày đất nước giải phóng, đóng khung cẩn thận. Nhiều câu nói, câu thơ của Bác cũng được ông tự tay chép theo lối thư pháp và treo trang trọng. Ông Sỹ xem đây là không gian thiêng liêng nhất của gia đình.

Căn phòng chỉ khoảng 20m² nhưng có đến hàng trăm bức ảnh về hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Những hình ảnh đã nhuốm màu thời gian được ông sắp xếp ngay ngắn, như một lời nhắc nhở về những mất mát, hy sinh mà các thế hệ cha anh đã trải qua để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do. Với ông, chiến tranh đã kết thúc nhưng ký ức không thể bị lãng quên.

“Còn sống ngày nào, tôi còn đi tìm kỷ vật”, người cựu binh chia sẻ. Những thương tật sau chiến tranh khiến sức khỏe giảm sút, nhưng ông vẫn miệt mài với công việc của mình. Mỗi hiện vật tìm được là thêm một mảnh ghép của ký ức được giữ lại.

Học Bác từ những việc làm hằng ngày

Trở về đời thường, cựu chiến binh Hoàng Chiến Sỹ tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh, vận động hội viên phát huy truyền thống “Trung thành-đoàn kết- gương mẫu-đổi mới”. Ông cùng đồng đội tham gia giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với ông, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao, xa vời. Học Bác bắt đầu từ cách sống, lời nói, việc làm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đó là sống gương mẫu, tận tụy với công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội và bà con khi gặp khó khăn, biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với hiện tại và góp phần xây dựng quê hương.

Căn phòng truyền thống vì thế không chỉ là nơi trưng bày kỷ vật mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, nơi những câu chuyện chiến tranh được kể lại bằng những vật chứng cụ thể. Nhiều học sinh, người dân và du khách trong, ngoài tỉnh đã tìm đến đây để hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

Cựu chiến binh Hoàng Chiến Sỹ - Ảnh: T.H

Mỗi lần có khách đến, ông Sỹ lại cẩn thận giới thiệu từng hiện vật, kể về những năm tháng đã qua. Giọng kể của người từng trải qua chiến tranh khiến lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà trở nên gần gũi, chân thực. Những người đồng đội, cán bộ địa phương và người dân Câu Hà cũng dành cho ông sự quý trọng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng những việc ông đang làm xuất phát từ tình cảm chân thành và trách nhiệm của một người lính với quá khứ.

Chiến tranh đã lùi xa. Những người lính năm xưa cũng đã đi qua phần lớn cuộc đời. Nhưng với cựu chiến binh Hoàng Chiến Sỹ, hành trình gìn giữ ký ức vẫn tiếp tục.

Từ một căn nhà nhỏ, cựu chiến binh Hoàng Chiến Sỹ đang giữ lại một trời ký ức. Và từ những ký ức ấy, ông trao cho thế hệ hôm nay một bài học giản dị mà sâu sắc: Hãy biết trân trọng hòa bình, biết ơn quá khứ và sống sao cho xứng đáng với những gì cha ông đã đánh đổi để có được ngày hôm nay.