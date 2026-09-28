Khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực - Ảnh: M.T

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực (1910-1993), quê quán ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (cũ), nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa I, II, III, IV; đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Hữu Dực đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Một góc trưng bày ảnh trong Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực - Ảnh: M.T

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương xây dựng nhà lưu niệm tại quê hương đồng chí. Đây là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, kỷ vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực.

Năm 2015, Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND, ngày 27/11/2015.

Kỷ vật của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực được trưng bày tại nhà lưu niệm - Ảnh: M.T

Qua thời gian sử dụng, trước tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, một số hạng mục của nhà lưu niệm đã bị xuống cấp. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, công trình nâng cấp, tôn tạo Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 4 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính: Tôn tạo, sửa chữa nhà lưu niệm, diện tích xây dựng khoảng 230m²; cải tạo nhà bếp, khu vệ sinh khoảng 62m²; xây mới nhà đón tiếp khoảng hơn 46m².

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp cổng, hàng rào; cải tạo khuôn viên sân vườn; trồng cây xanh; hệ thống cấp điện, chiếu sáng sân vườn và hệ thống tưới nước.

Đại diện lãnh đạo xã Triệu Bình tặng hoa cho nhà tài trợ - Ảnh: M.T

Công trình hoàn thành không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo tồn, tôn tạo di tích mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tham quan, tìm hiểu lịch sử; qua đó góp phần phát huy giá trị của nhà lưu niệm trong đời sống văn hóa của địa phương gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Hữu Dực-người con ưu tú của quê hương Triệu Bình.