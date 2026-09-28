Đà Nẵng ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại World Travel Awards 2026

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, lễ trao giải World Travel Awards 2026 được tổ chức tại CROSSROADS Maldives đúng Ngày Du lịch Thế giới, 27.9, quy tụ các thương hiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành du lịch như điểm đến, hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành và điểm tham quan. Đây là lần thứ 33 giải thưởng này được tổ chức.

Sun World Ba Na Hills giành danh hiệu Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026 và Cáp treo hàng đầu châu Á 2026

7 danh hiệu cấp châu Á

Ở cấp châu lục, các sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng được vinh danh ở nhiều phân khúc, từ vui chơi giải trí, cáp treo đến nghỉ dưỡng văn hóa, nghỉ dưỡng tích hợp và lưu trú cao cấp.

Sun World Ba Na Hills giành hai danh hiệu Asia’s Leading Theme Park 2026 - Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026 và Asia’s Leading Cable Car 2026 - Cáp treo hàng đầu châu Á 2026.

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, Hoi An Memories Resort & Spa được trao danh hiệu Asia’s Leading Cultural Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026. Hoiana Resort & Golf nhận giải Asia’s Leading Fully Integrated Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng phức hợp tích hợp hàng đầu châu Á 2026.

Trong khi đó, Shilla Monogram Danang được vinh danh Asia’s Leading Lifestyle Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á 2026.

Hoi An Memories Resort & Spa được vinh danh Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026 và Trải nghiệm khách hàng độc đáo nhất

Đáng chú ý, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tiếp tục được xướng tên ở hai hạng mục gồm Asia’s Leading Luxury Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Asia’s Leading Luxury Hotel Villa 2026 - Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026, dành cho Bai Bac Bay Villa.

Như vậy, riêng ở cấp châu Á, các thương hiệu và sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng góp mặt ở 7 hạng mục, trải rộng từ vui chơi giải trí, văn hóa đến nghỉ dưỡng phong cách sống và nghỉ dưỡng cao cấp.

Thêm 6 danh hiệu hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh các giải thưởng cấp châu Á, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi tại Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh ở 6 hạng mục dành cho thị trường Việt Nam.

Four Points By Sheraton Danang nhận danh hiệu Vietnam’s Leading Beach Hotel 2026 - Khách sạn biển hàng đầu Việt Nam 2026; trong khi voco Ma Belle Danang by IHG được trao giải Vietnam’s Leading City Lifestyle Hotel 2026 - Khách sạn phong cách sống đô thị hàng đầu Việt Nam 2026.

Ở phân khúc lưu trú cao cấp, Beachfront Villa @ Naman Retreat được vinh danh Vietnam’s Leading Luxury Hotel Villa 2026 - Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu Việt Nam 2026. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận danh hiệu Vietnam’s Leading Luxury Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu Việt Nam 2026.

Hoiana Resort & Golf nhận giải Khu nghỉ dưỡng phức hợp tích hợp hàng đầu châu Á 2026

Tại khu vực Hội An, Hotel Royal Hoi An Danang được trao giải Vietnam’s Leading Riverfront Hotel 2026 - Khách sạn ven sông hàng đầu Việt Nam 2026. Trong khi đó, Sun World Ba Na Hills tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Vietnam’s Leading Theme Park 2026 - Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2026.

Với tổng cộng 13 giải thưởng, các thương hiệu du lịch trên địa bàn Đà Nẵng được ghi nhận ở nhiều loại hình, từ công viên chủ đề, cáp treo, nghỉ dưỡng văn hóa, khu nghỉ dưỡng tích hợp đến khách sạn biển, khách sạn phong cách sống và các sản phẩm lưu trú cao cấp.

Trong danh sách World Travel Awards 2026, Việt Nam cũng được trao nhiều danh hiệu cấp châu Á, trong đó có Asia’s Leading Destination 2026 - Điểm đến hàng đầu châu Á 2026 và Asia’s Leading Heritage Destination 2026 - Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2026.

Đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm

Việc nhiều thương hiệu cùng được vinh danh ở các nhóm giải khác nhau cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Bên cạnh không gian biển và hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khu vực trung tâm, các sản phẩm du lịch còn kết nối với Bà Nà, Sơn Trà, Hội An và khu vực phía Nam, tạo nên nhiều lựa chọn trải nghiệm cho du khách, từ vui chơi giải trí, văn hóa - di sản đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Được thành lập năm 1993, World Travel Awards là giải thưởng quốc tế nhằm ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn. Các giải thưởng được tổ chức theo từng khu vực, trước khi những đơn vị chiến thắng tiếp tục tham gia vòng Grand Final ở cấp thế giới.

Với 13 danh hiệu được trao tại World Travel Awards 2026, các thương hiệu và sản phẩm du lịch trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực, đặc biệt ở các nhóm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và lưu trú cao cấp.

Đại diện Hoi An Memories Resort & Spa cho biết, ngoài danh hiệu Asia’s Leading Cultural Resort 2026 - Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026 được trao vào ngày 27.9, chỉ một ngày sau đó, khu nghỉ dưỡng tiếp tục nhận tin vui từ Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026 với danh hiệu Most Unique Guest Experience (Trải nghiệm khách hàng độc đáo nhất).

Lựa chọn dựa trên phản hồi và sự hài lòng thực tế của du khách quốc tế, Haute Grandeur ghi nhận hành trình trải nghiệm liền mạch và trọn vẹn tại resort - từ nghỉ dưỡng 5 sao, ẩm thực bản địa, workshop thủ công truyền thống đến đặc quyền thưởng thức show diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới Ký Ức Hội An.

Cú đúp giải thưởng quốc tế này không chỉ là lời khẳng định cho chất lượng dịch vụ 5 sao vượt trội, mà còn tôn vinh nét đẹp văn hóa di sản độc bản - DNA cốt lõi làm nên sức hút riêng biệt của Hoi An Memories Resort & Spa.

"Lập 'cú đúp' giải thưởng quốc tế World Travel Awards và Haute Grandeur trong hai ngày liên tiếp, đặc biệt là dấu ấn 5 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh, là niềm tự hào to lớn của toàn thể đội ngũ Hoi An Memories Resort & Spa. Đây là minh chứng cho định hướng đúng đắn của chúng tôi khi đặt văn hóa di sản làm gốc rễ và sự hài lòng của du khách làm thước đo cho chất lượng dịch vụ. Thành tựu này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, mang vẻ đẹp văn hóa Hội An đến gần hơn với du khách toàn cầu", đại diện Hoi An Memories Resort & Spa chia sẻ.