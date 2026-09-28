Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai giám sát thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ

Toàn cảnh buổi giám sát việc thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ.

Thời gian qua, phường Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng dân cư triển khai các nội dung của dự án 6.

Đến nay, phường đã hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hóa cho 9 nhà văn hóa tổ dân phố, với tổng kinh phí 272 triệu đồng. Trong đó, mua sắm tăng âm, loa đài cho 3 nhà văn hóa và bàn, ghế hội họp cho 6 nhà văn hóa. Các trang thiết bị đã được đưa vào phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ và hội họp của Nhân dân.

Các đội văn nghệ cơ sở thường xuyên luyện tập, biểu diễn, góp phần gìn giữ, truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng

Các đội văn nghệ cơ sở được duy trì, thường xuyên luyện tập, biểu diễn, góp phần gìn giữ, truyền dạy, lan toả những giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nghệ thuật Xòe Thái, dân ca, dân vũ của đồng bào Thái. Hiện phường có 13 hộ tham gia hoạt động du lịch cộng đồng theo mô hình homestay.

Năm 2026, phường đã tổ chức Ngày hội Tết Xíp xí của đồng bào dân tộc Thái với các hoạt động tái hiện Lễ hội Hạn Khuống, tổ chức trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch địa phương, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh địa phương tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Tết Xíp xí của dân tộc Thái.

Qua giám sát, đoàn công tác đề nghị phường tiếp tục phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư; duy trì hoạt động của các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa; quan tâm truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Đoàn giám sát trao đổi về việc thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ.

Đoàn công tác cũng đề nghị địa phương phát huy vai trò của MTTQ và Nhân dân trong giám sát việc thực hiện Dự án 6, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động.