Lòng nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động

Trong đêm Trung thu sớm, 1.700 em nhỏ Tây Giang được đón một vị khách đặc biệt. Đó là ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Trường đến với Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” mang theo 30 suất quà trị giá 150 triệu đồng tặng 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận từ các nhà hảo tâm.

Ông nhận lại những lời chào ríu rít từ các em nhỏ cùng niềm xúc động vì nhiều ước mơ giản dị của các em nhỏ Tây Giang đã được trở thành hiện thực ngay trên sân khấu của chương trình.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Trường về hành trình này.

Có em chỉ ước một đôi giày mới…

Phóng viên: Thưa ông, điều gì khiến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định đồng hành cùng chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” tổ chức ngày 23/9/2026 tại xã Tây Giang, Đà Nẵng, hoạt động hợp lực đầu tiên của Human Act Now trong khuôn khổ Human Act Prize 2026?

Ông Nguyễn Sỹ Trường: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận thấy “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” là một chương trình có ý nghĩa, hướng đến trẻ em và các thầy cô giáo sinh sống và làm việc tại Tây Giang, xã vùng biên còn nhiều khó khăn của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

Đặc biệt, khi biết Ban Tổ chức sẽ hành động ngay, biến nhiều ước mơ thành hiện thực, mang yêu thương và một mùa Trung thu ấm áp cho các em nhỏ, Hội Chữ thập đỏ đã quyết định đồng hành cùng chương trình.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” ở xã Tây Giang, Đà Nẵng.

Phóng viên: Trong chuyến đi này, câu chuyện hay hoàn cảnh nào khiến ông đặc biệt ấn tượng?

Ông Nguyễn Sỹ Trường: Ngay khi đặt chân đến Tây Giang, thấy được nhiều nỗi vất vả của bà con nơi đây, bản thân tôi đã rất xúc động.

Đặc biệt, khi Ban Tổ chức chương trình kể về những cuộc đời, ước mơ của các em nhỏ, điều đó đã tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ.

Ước mơ của các em rất giản dị. Có em chỉ mong một bộ bàn ghế để học tập. Có em chỉ mơ có một đôi giày mới, một chiếc xe đạp để đi tới trường. Với hoàn cảnh gia đình các em, không biết bao giờ ước mơ đó mới được thực hiện.

Thông qua tình yêu thương và sự hợp lực cộng đồng trong chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”, những ước mơ như vậy đã thành sự thật.

Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ. Khi ước mơ được hiện thực hoá, đó là động lực để các em nhỏ Tây Giang dám mơ ước, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Hôm nay cộng đồng nâng đỡ ước mơ của các em; ngày mai chính các em có thể trở thành những người nâng đỡ ước mơ của người khác.

Biến lòng nhân ái thành hành động

Phóng viên: Ông từng nói lòng nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Vì sao ông lại nhấn mạnh điều này?

Ông Nguyễn Sỹ Trường: Nhiều khi chúng ta nhìn thấy một hoàn cảnh, một cuộc đời rất đáng thương, chúng ta rất muốn giúp đỡ họ. Đó là lòng nhân ái.

Nếu lòng nhân ái được chuyển hoá thành hành động, chúng ta sẽ tự đánh giá xem mình có thể làm gì để giúp đỡ? Chúng ta có thể chia sẻ với họ nguồn lực của mình. Chúng ta có thể kêu gọi, vận động sự chung tay hợp lực của cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh đó.

Mỗi chúng ta đều mang trong mình lòng nhân ái. Hãy biến lòng nhân ái thành những hành động, công việc cụ thể để giúp đỡ những mảnh đời còn phải chịu nhiều vất vả trong cuộc sống.

Các đại biểu dự chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” ở xã Tây Giang, Đà Nẵng - hoạt động hợp lực đầu tiên của Human Act Now trong khuôn khổ Human Act Prize 2026.

Phóng viên: Tinh thần này được thể hiện như thế nào qua chương trình tại Tây Giang, thưa ông?

Ông Nguyễn Sỹ Trường: Ngay tại chương trình, nhờ sự vận động của Ban Tổ chức, sự hợp lực của cộng đồng, các em nhỏ đã có những bộ bàn ghế, những đôi giày, những chiếc xe đạp mới, góp phần thay đổi cuộc sống của các em.

Mùa trung thu rồi sẽ qua nhưng chiếc xe đạp, đôi giày, cái bàn, cái ghế sẽ đưa các em tới trường, nâng đỡ cho giấc mơ của các em, giúp các em yên tâm học tập để mai này tự thực hiện những giấc mơ của các em trong tương lai.

Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” nói riêng và Giải thưởng Human Act Prize nói chung có định hướng và mong muốn như Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đó là ở nơi đâu còn những người khó khăn, cần giúp đỡ, chúng ta cần phải chung tay, hợp lực để giúp đỡ họ.

Vì đất nước Việt Nam hùng cường, nhân ái

Phóng viên: Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” là hoạt động hợp lực đầu tiên của Human Act Now, nền tảng của những dự án hợp lực và hành động ngay trong khuôn khổ Human Act Prize 2026. Ông đánh giá như thế nào về tinh thần “hành động ngay” này?

Ông Nguyễn Sỹ Trường: Tôi chia sẻ và đánh giá cao tinh thần này. Có những việc nếu chúng ta cứ chờ đợi thì không biết bao giờ mới thành hiện thực.

Với tinh thần “hành động ngay”, những người làm chương trình sẽ vận động, kết nối các nguồn lực, tạo thành sức mạnh. Mong muốn của các em nhỏ sẽ được hiện thực ngay.

Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy, không chỉ là “vầng trăng chiến sĩ” mà còn là “Tết nhân ái”…

Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” đã mang lại niềm vui cho hàng nghìn em nhỏ Tây Giang trong mùa Trung thu năm nay.

Phóng viên: Với các dự án đang đi theo định hướng “hành động ngay” của Human Act Now, ông muốn chia sẻ điều gì ?

Ông Nguyễn Sỹ Trường: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo.

Hội mong muốn kết nối những tấm lòng thiện nguyện, các tổ chức hoạt động cộng đồng để tạo nên một sức mạnh lớn hơn. Sức mạnh đó là sức mạnh của lòng nhân ái, sức mạnh của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người".

Theo tôi, mỗi câu lạc bộ, mỗi đội nhóm, mỗi chương trình, dự án và mỗi một cá nhân góp sức bằng những hành động nhỏ của mình đều đóng góp cho đất nước Việt Nam hùng cường và nhân ái.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!