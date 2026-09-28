Cà Mau tiếp nhận hơn 100 tư liệu, hiện vật quý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Tại buổi làm việc, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trao tặng hơn 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, phim tư liệu gắn với cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động của đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Cà Mau (thứ 4 từ trái sang) tiếp nhận hiện vật do bà Võ Hiếu Dân, con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng thân nhân gia đình trao tặng

Đáng chú ý, trong số các hiện vật, tư liệu có một số bài viết tay trích từ sổ làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt với tỉnh Minh Hải - Cà Mau trong giai đoạn từ năm 1984 đến 2005; các tài liệu, đề cương liên quan đến định hướng phát triển rừng U Minh; hình ảnh hoạt động tại Cà Mau - Bạc Liêu và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Các hình ảnh, tư liệu còn gắn với những công trình, dấu ấn quan trọng như thuỷ điện Trị An, thuỷ điện Yaly, đường dây 500 kV; hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng Thanh niên xung phong. Bên cạnh đó là những hình ảnh thể hiện đời sống, sở thích của đồng chí Võ Văn Kiệt, trong đó có nhiếp ảnh và thể thao.

Nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh được gia đình trao tặng Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Cùng với tư liệu, gia đình trao tặng nhiều hiện vật như áo vest, quần áo, ống nhòm, máy ảnh, mắt kính, nón, bút, sách và các tài liệu báo chí sưu tầm viết về đồng chí Võ Văn Kiệt. Danh mục còn có các tặng phẩm lưu niệm từ một số nước Đông Nam Á và tượng bán thân cố Thủ tướng.

Nhiều phim tư liệu cũng được gia đình trao tặng, trong đó có phim "Thủ tướng Võ Văn Kiệt với đồng bằng sông Cửu Long", "Thủ tướng Võ Văn Kiệt với đường dây 500 kV", "Điện khí hoá nông thôn", "Đường dây 500 kV Bắc - Nam I và II", "Võ Văn Kiệt - Con người của hành động" và "Nụ cười Võ Văn Kiệt - M21".

Các đại biểu xem phim tư liệu về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Võ Hiếu Dân cho biết, những tư liệu, hiện vật được gia đình lưu giữ trong nhiều năm là những kỷ vật gắn với cuộc đời, công việc và những chặng đường hoạt động của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Gia đình mong muốn trao tặng các tư liệu, hiện vật này cho tỉnh Cà Mau để được bảo quản, nghiên cứu và giới thiệu đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần lưu giữ những dấu ấn về quá trình công tác, những tình cảm và sự gắn bó của đồng chí Võ Văn Kiệt với Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Cà Mau, trân trọng cảm ơn gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tin tưởng trao tặng nguồn tư liệu, hiện vật có giá trị cho tỉnh. Đồng chí cho rằng đây là nguồn tư liệu quý, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử. Đặc biệt là những tư liệu trực tiếp liên quan đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và những đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với Minh Hải - Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh và bà Võ Hiếu Dân ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hiện vật, tư liệu.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh cho biết, ngành văn hoá tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, kiểm kê, bảo quản và nghiên cứu, từng bước phát huy giá trị của các tư liệu, hiện vật được trao tặng. Những tư liệu phù hợp sẽ được lựa chọn để phục vụ trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với đất nước và quê hương Cà Mau.

Chiếc máy ảnh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sử dụng, ghi lại nhiều khoảnh khắc, hình ảnh có giá trị và đến nay vẫn được lưu giữ.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quá trình phát triển vùng đất Nam Bộ, trong đó có Cà Mau.

Các tư liệu, hiện vật được gia đình trao tặng là nguồn tư liệu quý, góp phần phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử. Đồng thời bổ sung nội dung trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.