Làm cầu, đâu chỉ đưa pháo sang sông

Góp phần để đường quê thôi dừng bên mé nước

Chúng tôi đến công trường xây dựng cầu Cô Vân 2 (xã An Châu, tỉnh An Giang) khi mặt trời vừa vượt lên khỏi rặng dừa, vậy mà bãi cát bên kênh đã hầm hập nóng. Từ chỗ tập kết vật liệu, mấy chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 đang đẩy từng chiếc xe rùa chở cát, đá đưa vào máy trộn bê tông. Phía xa, một nhóm khác phối hợp với các anh thợ địa phương, tay thước tay bàn xoa, khéo léo san gạt lớp bê tông, trông khá “có nghề”. Tiếng máy nổ giòn hòa lẫn với tiếng cười nói râm ran. Gần trưa, những khoang cốp pha trên mặt cầu dần được lấp đầy...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 giúp nhân dân làm cầu.

Chỉ cần rời quốc lộ, đi sâu vào các khóm, ấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, người ta sẽ hiểu vì sao bà con ở đây mong chờ một cây cầu đến vậy. Con đường bê tông có đoạn đang phẳng phiu giữa vườn cây, tới mé nước bỗng khựng lại, muốn sang bờ bên kia chỉ còn cách nhờ xuồng hoặc đi vòng rất xa.

Mặc dù thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhiều địa phương đã nỗ lực đầu tư xây dựng, song so với nhu cầu thực tế và yêu cầu phát triển mới, còn cần thêm nhiều cây cầu nữa. Nhưng việc làm cầu cũng không hề dễ dàng bởi đường đưa vật liệu thường chật hẹp, mặt bằng thi công hạn chế, nhiều phần việc phải trông theo con nước và dựa vào sức người là chủ yếu. Mấy chục mét cầu trên bản thiết kế trông thật đơn giản, nhưng khi ra tới công trường, lại thành những tháng ngày dài bám bờ kênh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 giúp nhân dân làm cầu.

Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu chia sẻ: “Xây dựng cầu Cô Vân 2 là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực đối với bà con nhân dân nơi đây. Thực ra cầu không lớn, nhưng do địa chất yếu, nên việc thi công tương đối khó khăn. Rất may, có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 luôn sát cánh, nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Các anh về đây, công việc cứ băng băng…”.

Từ sau ngày đất nước thống nhất, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Lữ đoàn Pháo binh 6 đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng hàng trăm cây cầu bê tông lớn, nhỏ trên địa bàn các xã, phường như: Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, Mỹ Đức, An Châu, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Hòa Hưng, Bình Hòa... của tỉnh An Giang. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2021-2025, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đóng góp 12.221 ngày công, giúp đỡ nhân dân xây dựng 18 cây cầu, 30km lộ giao thông, 20km kênh mương thủy lợi. Những con số ấy đã góp phần từng bước thay da, đổi thịt cuộc sống của những miền quê nơi đây.

Những nhịp cầu đưa lính pháo gần dân

Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 ra đời ngày 23-11-1963, tiền thân là các tiểu đoàn pháo mang vác của Bộ Chỉ huy miền Tây Nam Bộ (T3). Trong những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà con nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long hết lòng chở che bộ đội, mở đường, tải đạn, ghé vai đưa pháo qua sông vào trận địa. Hôm nay, giữa cuộc sống thanh bình, người lính pháo trở lại những bờ kênh, góp công sức giúp nhân dân từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông để việc đi lại của bà con thuận tiện hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 giúp nhân dân làm cầu.

Trung tá Lâm Ngọc Lam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 3, Lữ đoàn Pháo binh 6 vẫn bồi hồi khi nhớ lại chuyện hơn 10 năm trước. Hôm ấy, trong buổi cùng đồng đội giúp dân làm cầu bắc qua mương Khai Lấp, xã Vĩnh Thạnh Trung, một cô gái nhỏ nhắn mang nước ra mời bộ đội rồi ghé lại bắt chuyện: “Cầu này làm xong, pháo của mấy anh có sang được không?”.

Lâm Ngọc Lam dõng dạc đáp: ''Tụi anh làm cầu, đâu chỉ đưa pháo sang sông…''.

Ngừng một lát rồi anh lém lỉnh: ''Mà có khi đưa cả sáo sang sông nữa chứ!''.

Mọi người bật cười, còn cô gái cúi xuống rót thêm nước vào cốc trà cho anh. Vành nón trắng thấp thoáng khuôn mặt ửng hồng, e thẹn.

Cô gái dưới vành nón trắng năm ấy chính là cô giáo Thiều Thị Kim Tuyến - người vợ của anh, mẹ của hai đứa con trong gia đình hạnh phúc hiện tại. Câu nói vui bên mương Khai Lấp chẳng ngờ lại se nên mối lương duyên giữa hai người.

Đại tá Hoàng Tuyển Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 6 tâm sự: “Với chúng tôi, góp sức làm cầu, giúp bà con cải thiện đời sống là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện lòng biết ơn đối với vùng đất đã chở che, đùm bọc Lữ đoàn suốt hơn 60 năm qua. Những nhịp cầu mở thêm đường phát triển cho xóm, ấp, đồng thời cũng giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân cá nước và củng cố vững chắc thế trận lòng dân từ cơ sở”.

Thắm tình quân dân giữa cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 với bà con nhân dân xã An Châu, tỉnh An Giang trong hoạt động phối hợp xây dựng cầu Cô Vân 2.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 giúp nhân dân làm cầu Cô Vân 2 (xã An Châu, tỉnh An Giang).

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng cho biết thêm: “Mỗi đợt tham gia làm cầu cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng hiệp đồng trong điều kiện thực tế, qua đó trưởng thành thêm về bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác”.

Chiều muộn ở Cô Vân 2, tiếng máy trộn bê tông vừa ngớt, mấy chiến sĩ cúi rửa lớp bùn bám quanh bánh xe rùa rồi đứng lại nhìn sang phía Hòa Tân, nơi con đường nhỏ đang đợi nhịp cầu nối tới.

Hết đợt công tác, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 rời công trường trở về đơn vị, những dấu chân rồi cũng mờ đi, nhưng công sức của họ được “kết tinh” trong cây cầu thì ở lại mãi để theo bao chuyến qua sông của người dân. Và chắc hẳn, sẽ lại có thêm nhiều cặp đôi nên nghĩa vợ chồng giống như anh lính pháo Lâm Ngọc Lam và cô giáo Thiều Thị Kim Tuyến năm nào.