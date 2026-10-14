HLV Kim Sang-sik nghỉ phép

HLV Kim Sang-sik sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ phép từ ngày 16/10 và dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 24/10.

Theo kế hoạch đã thông báo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), kỳ nghỉ của HLV Kim Sang-sik không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Các trợ lý vẫn duy trì công tác chuyên môn, cập nhật số liệu thi đấu và báo cáo tình hình phong độ của những cầu thủ nằm trong diện theo dõi.

Bên cạnh việc tuyển chọn lực lượng cho tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik còn phải tìm cộng sự mới sau khi trợ lý HLV Kim Do Heon kết thúc nhiệm vụ.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức cùng Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt. Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11, sau đó đối đầu Cộng hòa Kyrgyz ngày 15/11.

Xen giữa là cuộc so tài của hai đội khách ngày 13/11, tạo dịp rà soát lực lượng hướng tới Asian Cup 2027.

Với quỹ thời gian chuẩn bị không quá dài, việc theo dõi phong độ cầu thủ từ sớm, kiện toàn đội ngũ trợ lý và tận dụng hiệu quả các trận giao hữu sẽ đóng vai trò quan trọng.

Đây cũng là bước chuẩn bị để đội tuyển Việt Nam từng bước hoàn thiện lực lượng, hướng tới mục tiêu tại Asian Cup 2027.