Bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi AFC Champions League Elite: Nhìn rõ mình để tiến xa hơn

Khoảng cách lộ rõ ở sân chơi lớn

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) có lý do để tiếc nuối vì không thể giành điểm trước CLB Kashima Antlers (Nhật Bản). Ảnh: Công an Hà Nội FC.

Việc có tới 5 đại diện góp mặt ở giai đoạn phân hạng AFC Champions League Elite mùa này là dấu mốc đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, số lượng đại diện đông đảo chưa đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh được cải thiện tương ứng.

Sau hai lượt trận, trong 5 đội của Đông Nam Á, chỉ CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) gây ấn tượng với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa, trong khi 4 đội còn lại thi đấu chật vật. Cụ thể, Buriram United (Thái Lan) mới có 1 điểm, còn Port FC, Ratchaburi (Thái Lan) và CLB Công an Hà Nội (Việt Nam) đều chưa giành được điểm nào.

Ở những trận đấu với các đại diện hàng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, các đội bóng Đông Nam Á bộc lộ những hạn chế về khả năng duy trì cường độ thi đấu, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội. Sự khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân hay thể lực, mà còn ở tốc độ xử lý, khả năng đưa ra quyết định và tính hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Hàng loạt vấn đề khác cũng được chỉ ra là lịch thi đấu dày đặc, chiều sâu đội hình và khả năng duy trì phong độ. Đây đều là những bài toán không dễ giải quyết với các câu lạc bộ trong khu vực.

Ngay ở sân chơi khu vực Đông Nam Á, một đội bóng có thể tạo ra khác biệt nhờ chất lượng ngoại binh, sự am hiểu đối thủ hoặc lợi thế sân nhà. Nhưng tại AFC Champions League Elite, những yếu tố ấy chưa chắc đủ để tạo nên chiến thắng. Đội bóng muốn tiến xa phải duy trì được chất lượng thi đấu trong suốt 90 phút, hạn chế tối đa sai sót và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi.

Trường hợp CLB Công an Hà Nội là một ví dụ. Đại diện Việt Nam thua Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân trên sân khách, sau đó thất bại 0-1 trước Kashima Antlers (Nhật Bản) ở lượt trận thứ hai, diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 13-10. Hai trận thua liên tiếp khiến đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Mano Polking chưa có điểm số và diễn biến trên sân cho thấy khoảng cách đẳng cấp quá lớn.

Trước CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) ở lượt đấu đầu tiên, CLB Công an Hà Nội vẫn tạo được những thời điểm thi đấu chủ động và có số pha dứt điểm đáng kể. Đến trận gặp Kashima Antlers, đội bóng Thủ đô tiếp tục thể hiện sự tự tin trong triển khai bóng, tổ chức các pha phối hợp và tìm cách tiếp cận khung thành đối phương. Đội bóng Công an Hà Nội thực hiện 17 pha dứt điểm, nhiều hơn so với đối thủ Nhật Bản (7 lần).

Dẫu vậy, số lần dứt điểm không thể thay thế hiệu quả ghi bàn. Trong khi CLB Công an Hà Nội bỏ lỡ những cơ hội đáng chú ý, Kashima Antlers tận dụng được sai sót của đối phương để định đoạt trận đấu. Đấy là vấn đề ở đẳng cấp giữa hai đội.

Vẫn phải giữ giấc mơ vươn tầm

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) nhận được những bài học chuyên môn giá trị ở Cúp C1 châu Á. Ảnh: Công an Hà Nội FC.

Sau trận đấu giữa hai đội Công an Hà Nội - Kashima Antlers, HLV Mano Polking bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng không thể chuyển hóa thế trận thành điểm số. Nhà cầm quân này cho biết Đội bóng Công an Hà Nội mất bóng tới 8 lần trong 15 phút đầu hiệp hai, đồng thời mắc nhiều lỗi chuyền bóng, kể cả ở cự ly ngắn 2-3m.

Theo ông, đội bóng đã thiếu sự tập trung, duy trì cường độ thi đấu và sự bình tĩnh ở thời điểm đối phương gia tăng sức ép.

Những nhận xét ấy chỉ ra vấn đề đáng suy ngẫm. Ở cấp độ châu lục, đối thủ không nhất thiết phải áp đảo trong toàn bộ trận đấu mới giành chiến thắng. Họ có thể chịu sức ép trong một khoảng thời gian, chờ đợi sai sót rồi trừng phạt đối phương bằng một tình huống cụ thể. Đây chính là khác biệt giữa việc tạo ra cơ hội và khả năng định đoạt trận đấu.

Vì thế, hai trận thua của CLB Công an Hà Nội là những bài học chuyên môn đắt giá. Điều quan trọng là xác định rõ nguyên nhân thất bại và biến những hạn chế đã bộc lộ thành nội dung cần cải thiện trong tập luyện, thi đấu.

Đó cũng là lý do việc góp mặt ở sân chơi lớn như Cúp C1 châu Á mang ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả thắng, thua. Những trận đấu với các đối thủ mạnh giúp các CLB nhận ra chính xác giới hạn của mình. Nếu chỉ nhìn vào những chiến thắng ở giải quốc nội hoặc khu vực Đông Nam Á, các đội bóng khó đánh giá đầy đủ năng lực cạnh tranh của mình.

Câu chuyện của CLB Công an Hà Nội cũng là vấn đề chung của bóng đá Đông Nam Á. Các CLB trong khu vực không thiếu những cầu thủ có kỹ thuật, khả năng phối hợp và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, để cạnh tranh ổn định ở sân chơi châu lục, từng đội cần cải thiện chiều sâu lực lượng, khả năng duy trì sự ổn định trong lối chơi

Đặc biệt, hiệu quả sử dụng ngoại binh, chất lượng cầu thủ nội ở những vị trí then chốt và năng lực duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Những hạn chế này không thể giải quyết chỉ bằng việc tăng cường vài bản hợp đồng trước mỗi mùa giải, mà đòi hỏi quá trình đầu tư dài hạn và định hướng phát triển rõ ràng.

Với CLB Công an Hà Nội, mục tiêu trước mắt là tìm kiếm những điểm số đầu tiên, đồng thời cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Xa hơn, những trải nghiệm tại Cúp C1 châu Á cần trở thành cơ sở để đội bóng đánh giá chất lượng đội hình và chuẩn bị tốt hơn cho các lần trở lại đấu trường châu lục.