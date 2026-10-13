Xác định hai đối thủ kế tiếp của tuyển Việt Nam

Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan sẽ là hai đối thủ của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days. Ảnh: Minh Chiến.

Giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, với ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân gặp Đài Loan ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan ngày 15/11. Hai đội khách mời gặp nhau ngày 13/11.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu.

Trước đợt tập trung, một số tuyển thủ vẫn đang điều trị chấn thương. Đỗ Hoàng Hên khó góp mặt khi CLB Hà Nội thông báo hôm 8/10 rằng anh cần khoảng ba tháng để hồi phục. Tiền vệ này bị rách cơ bụng chân trái, đồng thời có tổn thương đầu gối từ trước.

Nguyễn Xuân Son có nguy cơ bỏ lỡ hai trận giao hữu. Theo cập nhật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 7/10, tiền đạo của Nam Định cần khoảng 8 tuần hồi phục chấn thương cơ đùi sau gặp phải trong trận đấu với Philippines hôm 26/9. Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc dự kiến cần khoảng 3 tuần điều trị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước.

Nguyễn Đình Bắc và Doãn Ngọc Tân đều gặp vấn đề khi thi đấu cho CLB ngày 8/10. Đình Bắc bị đau ở trận Công an Hà Nội gặp Lion City Sailors tại Shoppe Cup. Còn Ngọc Tân phải rời sân trong trận Thể Công - Viettel gặp Hà Tĩnh ngay khi vừa trở lại sau chấn thương. Ở hàng thủ, Nguyễn Văn Vĩ vẫn phải tập riêng. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh dự kiến cần 6-9 tháng hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối hồi đầu tháng 9.

Ban huấn luyện cũng đón những tín hiệu tích cực khi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Thành Chung đã trở lại thi đấu cho CLB. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng ra sân và ghi bàn trong trận Ninh Bình hòa Nam Định 1-1 ngày 10/10 sau thời gian điều trị chấn thương.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2027. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Lịch thi đấu Giải giao hữu quốc tế 2026. Ảnh: VFF.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.