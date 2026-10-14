MU thua 4 trong 9 trận đầu mùa, Carrick sắp bay ghế

Không còn một MU đầy khí thế của mùa giải trước, lúc Carrick còn nắm tạm quyền, giúp đội kết thúc ở hạng 3 Premier League, lấy vé trở lại sân chơi danh giá Champions League.

MU hiện tại với con số thống kê đáng báo động: nhận nhiều thất bại nhất từ trước đến nay trong lịch sử CLB ở giai đoạn đầu mùa - với 4 trận thua sau 9 trận đầu tiên của chiến dịch 2026/27.

Carrick liệu có đủ bản lĩnh và khả năng để đưa MU vượt qua giai đoạn khó khăn? Ảnh: IMAGO

Với trận hòa 1-1 Tottenham cuối tuần qua, MU có khởi đầu tệ nhất tại Ngoại hạng Anh trong 40 năm, khi chỉ được 6 điểm sau 6 trận và hiện xếp thứ 13 ở giải đấu.

Mới nhất, ‘Quỷ đỏ’ phơi áo 0-2 trên sân Atletico Madrid, với bàn thủng lưới ngay phút đầu tiên và Leny Yoro cũng bị truất quyền thi đấu trong hiệp 2 (phút 74).

Đoàn quân của Carrick đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. Từ đầu mùa, họ chỉ 2 lần hưởng niềm vui - đánh bại Ipswich Town (Ngoại hạng Anh) và Sabah (ra quân Cúp C1), đánh rơi điểm trước Everton, Fulham và gần đây là trận hòa 1-1 Tottenham cuối tuần qua.

Ngoài để thua Atletico ở sân chơi Champions League, 3 cái tên khiến MU trắng tay là Hull City và Man City tại Premier League , cùng Brighton (Cúp Liên đoàn Anh).

Chuỗi thành tích kém khiến tương lai Michael Carrick tại MU trở nên bấp bênh hơn bao giờ. Theo đánh giá của truyền thông Anh, khó có khả năng MU sa thải cựu danh thủ ngay sau trận thua Atletico, nhưng một kết quả tệ hại trên sân Leeds - đối thủ khó chịu và đang xếp thứ 7 trên BXH, vào Chủ nhật này (20h ngày 18/10) có thể buộc ban lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ đưa ra quyết định tàn nhẫn.

Trường hợp MU lựa chọn thay tướng, Conte đang được xem là ứng viên số 1, cũng là người đánh tiếng sẵn sàng nhận công việc ở Old Trafford. Ngoài ra, cựu HLV trưởng Bayern Munich và tuyển Đức, Nagelsmann được cho cũng quan tâm chiếc ‘ghế nóng’ Quỷ đỏ.