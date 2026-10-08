10 thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2026

Gần 800.000 độc giả Condé Nast Traveler tham gia lựa chọn những thành phố họ yêu thích nhất thế giới dựa trên trải nghiệm thực tế tại điểm đến

Những thành phố chinh phục du khách bằng trải nghiệm

Gần 800.000 lượt bình chọn đã tạo nên một trong những bảng xếp hạng được quan tâm của du lịch quốc tế. Trong Readers’ Choice Awards lần thứ 39, độc giả Condé Nast Traveler lựa chọn những thành phố họ yêu thích dựa trên trải nghiệm thực tế tại điểm đến.

Kết quả năm 2026 đem đến một thứ hạng khá khác biệt nếu nhìn từ những cái tên dẫn đầu. Victoria của Canada đứng đầu, tiếp đến là Puerto Vallarta của Mexico, Florence của Italy, San Miguel de Allende của Mexico và Lucerne của Thụy Sĩ.

Những thành phố biểu tượng như Florence, Venice hay Kyoto vẫn hiện diện, song vị trí cao của Victoria, Puerto Vallarta, Lucerne, Dubrovnik và San Sebastián tạo nên diện mạo riêng cho bảng xếp hạng năm nay.

Victoria, thủ phủ British Columbia của Canada, đứng đầu Top 10 thành phố trong bình chọn năm 2026. Condé Nast Traveler mô tả đây là điểm đến thường được lựa chọn cho những chuyến đi trong ngày từ Vancouver, song thành phố đủ sức hấp dẫn để du khách dành riêng một chuyến khám phá.

Kiến trúc mang ảnh hưởng Anh, văn hóa trà chiều, khách sạn lịch sử Fairmont Empress, cảnh quan ven biển và những khu rừng cổ trên đảo Vancouver tạo nên diện mạo đặc trưng của Victoria. Du khách có thể bắt đầu ngày mới giữa không gian đô thị cổ điển rồi nhanh chóng tiếp cận thiên nhiên.

Vị trí dẫn đầu của Victoria vì thế khá đặc biệt. Thành phố không thuộc nhóm siêu đô thị với những công trình mang tính biểu tượng toàn cầu. Sức hút được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, kiến trúc và đời sống địa phương.

Puerto Vallarta đứng thứ 2, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố biển Mexico. Thành phố từng gắn với hình ảnh tàu du lịch, bãi biển và các khu vui chơi, nhưng độc giả Condé Nast Traveler dành sự quan tâm cho những góc giàu bản sắc hơn như phố cổ, những con đường lát đá, nhà hàng ven biển và các bãi biển chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền.

Cách lựa chọn này phản ánh nhu cầu khám phá ngày càng đa dạng của du khách. Những hình ảnh quen thuộc có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng trải nghiệm riêng của từng thành phố mới tạo thêm lý do để du khách dành nhiều thời gian hơn cho điểm đến.

Di sản được làm mới từ đời sống đương đại

Florence đứng thứ 3 và tiếp tục nằm trong nhóm những thành phố được yêu thích nhất thế giới. Thành phố Phục hưng nổi tiếng với nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử và ẩm thực, song trải nghiệm tại Florence hiện được mở rộng bằng nghệ thuật đương đại, thời trang, nước hoa thủ công và các hoạt động sáng tạo gắn với đời sống địa phương.

Gucci Garden, những không gian nghệ thuật đương đại hay các workshop với nghệ nhân tạo thêm những lớp trải nghiệm mới bên cạnh di sản Phục hưng.

San Miguel de Allende, đứng thứ 4, cũng là trường hợp tiêu biểu. Thành phố Mexico này đã có mặt trong danh sách của Condé Nast Traveler 7 năm liên tiếp, nổi tiếng với kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, các gallery, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo.

Những kết quả ấy gợi ra một xu hướng khi các giá trị di sản tiếp tục được kết nối với những trải nghiệm mới, sức hút của điểm đến cũng có thêm dư địa để kéo dài theo thời gian.

Nghệ thuật, ẩm thực, thiết kế, thủ công, thời trang và các hoạt động công nghiệp văn hóa, sáng tạo đang tạo thêm những cách tiếp cận di sản. Giá trị lịch sử vì thế có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại và trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Lucerne gây ấn tượng với khu phố cổ, những cây cầu có mái che, hồ nước và dãy Alps. Ảnh: Destinationlesstravel

Những thành phố vừa đủ để khám phá

Lucerne đứng thứ 5, Dubrovnik thứ 6 và Porto thứ 7. Ba thành phố có diện mạo khác nhau nhưng cùng sở hữu hệ thống di sản phong phú, cảnh quan đặc trưng và quy mô đủ để du khách dễ dàng khám phá.

Lucerne gây ấn tượng với khu phố cổ, những cây cầu có mái che, hồ nước và dãy Alps. Dubrovnik kết hợp thành phố cổ được UNESCO ghi danh với biển, ẩm thực, bảo tàng, lễ hội và các hoạt động ngoài trời. Porto mở rộng trải nghiệm từ trung tâm thành phố ra khu vực ven sông Douro và những nhà làm rượu vang.

Điểm chung của nhóm thành phố này nằm ở khả năng kết nối nhiều giá trị trong một không gian tương đối tập trung. Du khách có thể tiếp cận di sản, cảnh quan, ẩm thực và đời sống địa phương mà không phải di chuyển quá xa.

Ở vị trí thứ 8, Amalfi, Italy tiếp tục khẳng định sức hút của vùng duyên hải nổi tiếng này trong lựa chọn của độc giả Condé Nast Traveler năm 2026.

Tạp chí gọi Amalfi Coast là một “mảnh thiên đường trên trái đất”, nổi bật với những vách đá, bãi biển, các thị trấn đầy màu sắc và làn nước xanh trong. Vùng đất này cũng gắn với dấu ấn của nhiều nhân vật nổi tiếng từng tìm đến, trong đó có Virginia Woolf, Elizabeth Taylor và Beyoncé.

Du khách có thể kết hợp khám phá cảnh quan ven biển với nghỉ dưỡng tại những beach club bên làn nước xanh biếc. Sự hòa quyện giữa cảnh quan, kiến trúc và không khí nghỉ dưỡng tạo nên sức hấp dẫn riêng của Amalfi trong nhóm dẫn đầu.

Venice đứng thứ 9, tiếp tục hiện diện trong nhóm những thành phố được yêu thích nhất thế giới. Thành phố được xây dựng trên 118 hòn đảo với hơn 400 cây cầu, sở hữu hệ thống di sản, nghệ thuật và kiến trúc có sức hút đặc biệt.

Cùng với sức hấp dẫn ấy, Venice cũng thường xuyên được nhắc đến trong những cuộc tranh luận về quá tải du lịch. Lượng khách lớn tạo áp lực lên không gian đô thị và đời sống của cư dân.

Du khách tìm đến Venice vì nghệ thuật, lịch sử và kiến trúc, nhưng trải nghiệm thành phố ngày càng đòi hỏi sự lựa chọn kỹ hơn về thời điểm, không gian khám phá và cách tiếp cận các khu vực ít đông đúc.

Vị trí thứ 9 của Venice vì thế có ý nghĩa riêng. Một điểm đến nổi tiếng vẫn có thể duy trì sức hút qua thời gian khi thành phố liên tục làm mới trải nghiệm, giảm áp lực lên những không gian quá tải và mở rộng dòng khách sang các khu vực khác.

San Sebastián đứng thứ 10 và khép lại nhóm dẫn đầu bằng một thế mạnh rất riêng là ẩm thực. Những quán pintxo, bãi biển La Concha, khu phố cổ và cảnh quan từ Monte Igueldo tạo thành một trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực, biển và văn hóa.

Sự hiện diện của San Sebastián trong Top 10 cũng góp thêm một sắc thái cho bảng xếp hạng năm nay. Một thành phố không cần quy mô quá lớn vẫn có thể tạo dấu ấn quốc tế khi sở hữu những giá trị đủ đặc trưng và được kết nối thành trải nghiệm nhất quán.

Từ Victoria, Puerto Vallarta đến Florence, Dubrovnik, Amalfi và San Sebastián, nhóm dẫn đầu của Readers’ Choice Awards 2026 tập hợp những thành phố rất khác nhau về địa lý, lịch sử và diện mạo. Điểm chung dễ nhận thấy là mỗi điểm đến đều có một lý do riêng để du khách lựa chọn, nhớ đến và quay lại.

Bảng xếp hạng còn phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn trong lựa chọn của du khách quốc tế, khi những điểm đến có bản sắc rõ ràng, trải nghiệm đặc trưng và khả năng kết nối nhiều giá trị trong cùng một chuyến đi.