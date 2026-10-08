'Hiện tượng' RESCENE xuất hiện trên bản tin chính của một đài truyền hình lớn

Đài SBS thông báo rằng, RESCENE (gồm các thành viên Woni, Liv, Minami, May và Zena) sẽ tham gia phỏng vấn trong chương trình SBS 8 News, phát sóng lúc 20h ngày 11/10 (giờ Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên nhóm trực tiếp tham gia phỏng vấn trên một bản tin thời sự của đài truyền hình lớn.

Năm thành viên của RESCENE sẽ cùng người dẫn chương trình Lee Hyun Young nhìn lại hành trình hoạt động kể từ khi ra mắt vào năm 2024, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ chân thật về sức hút bền bỉ của ca khúc chủ đạo LOVE ATTACK, bài hát đã bất ngờ "lội ngược dòng" trên các bảng xếp hạng.

Họ cũng sẽ trải lòng về khao khát được đứng trên sân khấu, cũng như động lực giúp họ kiên trì vượt qua những giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, người hâm mộ đang rất mong chờ được nghe họ tiết lộ bí quyết duy trì sự gắn kết và tinh thần đồng đội tuyệt vời giữa năm thành viên, với những cá tính riêng biệt. Đặc biệt, nhóm dự định chia sẻ thông tin mới nhất về quá trình chuẩn bị cho mini-album thứ tư mang tên PULSE, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào ngày 3/11.

RESCENE là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên, chính thức ra mắt vào tháng 3/2024. Đầu năm nay, nhóm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi các nội dung có sự tham gia của hai thành viên Woni và Minami trong phong cách "Gyaru" cùng với trào lưu (meme) "Geoje Yaho" của Minami nhận được sự quan tâm lớn trên kênh YouTube của Woni. Nhờ sự đón nhận nồng nhiệt này, ca khúc LOVE ATTACK (phát hành lần đầu vào tháng 8/2024) đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trên các bảng xếp hạng và trở thành một bản hit.