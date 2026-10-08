Hoài Lâm xin lỗi, hứa chăm chỉ đi hát

Trong bài viết dài đăng trên trang cá nhân vào tối 8/10, Hoài Lâm gửi lời xin lỗi tới những người thầy của anh cũng như nhiều khán giả đã yêu thương, mong đợi.

Hoài Lâm cho biết thời gian qua anh đã "nghỉ ngơi không đúng cách, có những hành động và suy nghĩ tiêu cực trên Facebook, khiến những người yêu thương buồn lòng và thất vọng”.

Nam ca sĩ chia sẻ anh nhận thức rõ những gì mình có được hôm nay là kết quả từ sự yêu thương, chỉ dẫn của nhiều người.

Hoài Lâm cho biết sẵn sàng biểu diễn ở bất cứ đâu. Ảnh: FBNV.

“Con hiểu những gì mình có hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Tổ nghiệp đã thương, cho con một giọng hát. Cha mẹ đã sinh thành, những người thầy chỉ dạy, khán giả yêu thương và cho con cơ hội được đứng trên sân khấu. Con càng phải biết trân quý và sống có trách nhiệm hơn với những điều đó”, anh chia sẻ.

Hoài Lâm thừa nhận lời xin lỗi không thể bù đắp những gì đã xảy ra. Thay vào đó, anh muốn dùng hành động trong thời gian tới để chứng minh sự thay đổi. Anh cho biết sẽ trở lại với công việc ca hát, đồng thời không đặt giới hạn cho những sân khấu mình có thể biểu diễn.

“Con sẽ cố gắng đi hát, từ đám cưới, tiệc liên hoan, hội chợ, đình làng… bất cứ nơi nào có người thương và chào đón Hoài Lâm. Chỉ cần còn có người muốn nghe con hát, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người”, anh bày tỏ.

Hoài Lâm đặt mục tiêu làm việc, kiếm tiền bằng chính sức lao động để tự chăm lo cho cuộc sống và gia đình, hoàn thành những bổn phận cần làm.

“Con cũng có một ước mong rất đời thường là một ngày nào đó sẽ thật vững vàng, thật thành công và có thật nhiều tiền. Không phải để hơn ai, mà để có thể lo được cho những người mình thương và giúp được nhiều người hơn. Con tin nếu mình cố gắng thật lòng, rồi sẽ làm được”, Hoài Lâm viết.

Trong bài đăng, anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình trên chặng đường hoạt động nghệ thuật, chỉ dạy, cho anh cơ hội để trưởng thành

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa hai năm 2014. Anh gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, khả năng xử lý linh hoạt và được biết đến qua các ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi...

Sản phẩm gần nhất của nam ca sĩ là Mai này em có về không, phát hành tháng 4, đánh dấu lần tái hợp giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Hành trình nghệ thuật của Hoài Lâm cũng nhiều lần gián đoạn. Cuối năm 2018, nam ca sĩ thông báo hủy 12 đêm nhạc và tạm dừng hoạt động khoảng 2 năm. Đến cuối năm 2024, anh tiếp tục thông báo tạm ngưng ca hát với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Nam ca sĩ vừa tổ chức lễ cưới với bà xã Ngọc Trinh cách đây ít ngày. Vợ Hoài Lâm kém anh 9 tuổi, hiện kinh doanh online.