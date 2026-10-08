Park Shin Hye lộ diện sau nửa tháng sinh con thứ hai, nhan sắc gây chú ý

Park Shin Hye mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đời thường chỉ sau nửa tháng sinh con thứ hai. Nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt ít son phấn, nở nụ cười rạng rỡ và nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

Cụ thể, Park Shin Hye đăng tải một số hình ảnh mới lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Mắt tôi trông có vẻ hơi lờ đờ nhưng nhờ cô Seori mà tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Cảm ơn".

Park Shin Hye chia sẻ hình ảnh mới nhất sau nửa tháng sinh con.

Khoảnh khắc đời thường của Park Shin Hye sau sinh lần thứ hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong ảnh, Park Shin Hye để trang điểm rất nhẹ, khoe đường nét thanh tú và vẻ ngoài tự nhiên.

Dù mới trải qua thời gian sinh nở, cô vẫn giữ được thần thái tươi tắn cùng nụ cười đầy sức sống. Hình ảnh này phần nào cho thấy Park Shin Hye đang tích cực nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trong giai đoạn hồi phục sau sinh.

Bên cạnh hình ảnh cá nhân, nữ diễn viên cũng chia sẻ những món quà được người thân, bạn bè gửi tặng để chúc mừng cô đón thêm thành viên mới. Park Shin Hye viết lời cảm ơn và cho biết cô đang thưởng thức những món ăn được gửi tặng, đồng thời tập trung hồi phục sức khỏe. Cách chia sẻ gần gũi của nữ diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Park Shin Hye đang trong quá trình hồi phục sức khỏe sau sinh. (Ảnh OSEN)

Park Shin Hye là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Hàn Quốc. Cô nổi tiếng từ khi còn trẻ và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Người thừa kế, Pinocchio, Doctors hay Sisyphus: The Myth. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên duy trì vị trí đáng chú ý trong làng giải trí Hàn Quốc nhờ khả năng diễn xuất cùng hình ảnh đời tư khá kín tiếng.

Về cuộc sống cá nhân, Park Shin Hye kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon vào năm 2022. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5 cùng năm. Sau đó, cả hai tiếp tục xây dựng gia đình và đón con gái thứ hai vào ngày 22/9 vừa qua.

Việc trở thành mẹ của hai con đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của Park Shin Hye. Trong thời gian mang thai và sau khi sinh, cô hạn chế xuất hiện trước công chúng để dành thời gian cho gia đình. Bởi vậy, hình ảnh nữ diễn viên tươi tắn chia sẻ trên mạng xã hội sau khoảng hai tuần sinh con nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Ở tuổi ngoài 30, Park Shin Hye đang cân bằng giữa công việc nghệ thuật và vai trò làm mẹ. Hình ảnh giản dị, gần như không trang điểm của cô lần này cũng cho thấy nữ diễn viên không quá chú trọng việc phải xuất hiện hoàn hảo trên mạng xã hội, thay vào đó thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong quá trình hồi phục sau sinh.