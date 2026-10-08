'Bộ đôi thanh xuân' Flare U: 'Sự trỗi dậy từ một khoảnh khắc thất vọng trong quá khứ'

Một khoảnh khắc thất vọng trong quá khứ đã mở đường cho cuộc tái ngộ đầy ý nghĩa. Choi Rip Woo và Kang Woo Jin, những người từng khao khát được ra mắt cho đến tận những giây phút cuối cùng của chương trình sống còn Boys 2 Planet trên đài Mnet đã không thể cùng góp mặt trong đội hình ra mắt vào thời điểm đó. Thay vào đó, cả hai đã hội ngộ tại Flare U.

Trong thời gian tham gia Boys 2 Planet, Choi Rip Woo đã gây ấn tượng với chất giọng mượt mà cùng phong thái biểu diễn vững vàng qua các ca khúc như First Meeting Doesn't Go as Planned và Sugar High. Anh cũng nổi bật nhờ khả năng linh hoạt điều chỉnh biểu cảm gương mặt và cách xử lý giọng hát sao cho phù hợp với sắc thái của từng bài hát.

Kang Woo Jin là thí sinh sở hữu thế mạnh lớn nhất ở giọng hát. Ngay cả trước khi tham gia vòng tuyển chọn, anh đã tích lũy kinh nghiệm sân khấu thông qua việc chơi guitar và ca hát trong một ban nhạc thời trung học, cũng như biểu diễn đường phố tại các khu vực như Sinchon và Hongdae. Anh đã chứng minh được tài năng thanh nhạc của mình qua các tiết mục như Plot Twist và On My Way to You, đồng thời ngày càng bộc lộ rõ nét thế mạnh bản thân khi cuộc thi diễn ra.

Flare U thể hiện rõ nét sự cộng hưởng tuyệt vời khi hai thành viên kết hợp cùng nhau. Họ mang đến bầu không khí tươi sáng, trẻ trung giúp họ 'tỏa sáng' trên sân khấu, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "bộ đôi thanh xuân". Về giọng hát, mỗi người đều sở hữu thế mạnh riêng: Choi Rip Woo cuốn hút khán giả bằng phong cách hát độc đáo mang hơi hướng nhạc jazz, trong khi Kang Woo Jin sử dụng chất giọng trầm khàn để truyền tải trọn vẹn những cung bậc cảm xúc sâu lắng.

Mini-album đầu tay mang tên Youth Error, phát hành vào tháng Năm vừa qua, chính là nơi họ lần đầu tiên phô diễn những nét cuốn hút này. Qua 6 ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề Way to You, họ đã kể lại câu chuyện về hai chàng trai trẻ đang tự mình trải qua những thử thách và va vấp của tuổi trưởng thành. Kể từ đó, Flare U ngày càng tích cực biểu diễn cùng nhau, xuất hiện tại các chương trình âm nhạc, lễ hội và thậm chí tham gia các hoạt động tại nước ngoài.

Trở lại sau 5 tháng, bộ đôi này một lần nữa cất tiếng hát về những khoảnh khắc của tuổi trẻ. Mini-album thứ hai mang tên Lovehood, dự kiến phát hành vào ngày 14/10 tới, sẽ tái hiện lại thời điểm một chàng trai lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu. Album bao gồm sáu ca khúc, phản ánh những khía cạnh khác nhau trong tình yêu: Bài hát chủ đề When Your Season Comes, cùng với 100 Nights, False Alarm, Medley in Love, Window View và I Forgot You for a Moment. Nếu album đầu tay khắc họa sự ngượng ngùng, bỡ ngỡ của tuổi trẻ, thì sản phẩm lần này lại kể câu chuyện về tình yêu nảy nở ngay trong chính những trải nghiệm ấy.