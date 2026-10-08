Ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và biết ơn 'bố' Hoài Linh

Trong bức thư dài đăng trên trang cá nhân, ca sĩ Hoài Lâm xưng "con", gửi lời xin lỗi đến "sư phụ" Đàm Vĩnh Hưng vì đã "nghỉ ngơi không đúng cách, có những hành động và suy nghĩ tiêu cực trên Facebook", khiến người thân buồn và thất vọng.

"Con hiểu rằng những gì mình có hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Tổ nghiệp đã thương, cho con một giọng hát. Cha mẹ sinh thành, những người thầy chỉ dạy, khán giả yêu thương và cho con cơ hội được đứng trên sân khấu. Con càng phải biết trân quý và sống có trách nhiệm hơn với những điều đó", anh viết.

Ca sĩ Hoài Lâm xin lỗi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FBNV

Hoài Lâm muốn khắc phục sai lầm bằng hành động, cụ thể là sẽ trở lại ca hát ở bất cứ đâu, không phân biệt sân khấu, dù là chương trình lớn hay diễn ở chùa, đám tiệc, hội chợ, đình miếu...

Anh muốn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền bằng sức lao động để lo cho gia đình, con cái và hoàn thành những trách nhiệm mình đề ra. Khi điều kiện kinh tế tốt hơn, nam ca sĩ muốn tăng cường hoạt động từ thiện để đáp lại tình cảm của khán giả.

"Con có một ước mong rất đời thường là một ngày nào đó thật vững vàng, thành công và có nhiều tiền. Không phải để hơn ai mà có thể lo được cho những người mình thương và giúp được nhiều người hơn. Con tin nếu mình cố gắng thật lòng sẽ làm được", trích tâm thư của giọng ca 9X.

Sau nhiều năm rạn nứt, Hoài Lâm và bố nuôi Hoài Linh đã làm lành. Ảnh: Tư liệu

Hoài Lâm cũng tỏ lòng biết ơn cha mẹ, 'bố' Hoài Linh, "sư phụ" Đàm Vĩnh Hưng, "sư phụ" Hứa Minh Đạt và những người thầy, người thân đã yêu thương, chỉ dạy anh từ thuở đầu vào nghề.

Phần bình luận, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ đầy tình cảm đến học trò: "Con chỉ cần làm y như những gì sư phụ dặn dò trong tin nhắn là con sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Khán giả luôn vị tha và dang tay đón con vì họ biết thực chất con là cậu bé hiền lành và đáng yêu".

Anh cũng khuyên Hoài Lâm tìm người đại diện và công ty quản lý chuyên nghiệp để đưa bản thân vào kỷ luật - bước đầu tiên để trở lại đường đua âm nhạc trong một thị trường sôi động, không ngừng phát triển.

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