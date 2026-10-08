Hẹn với phim 'Hà Nội mùa đông 46' trên truyền hình Hà Nội ngày 9-10

“Hẹn với phim Việt” là chương trình giới thiệu và phát sóng những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị, đưa các bộ phim đến gần hơn với khán giả truyền hình hôm nay. “Hà Nội mùa đông 46” là tác phẩm giàu giá trị lịch sử và nghệ thuật, qua đó giúp người xem nhìn lại một giai đoạn đặc biệt của Thủ đô bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Cảnh trong phim "Hà Nội mùa đông 46". Ảnh: Đoàn phim

“Hà Nội mùa đông 46” là phim truyện dài 95 phút, do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1997. Phim do NSND Đặng Nhật Minh đạo diễn, ông cùng nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm viết kịch bản. Đạo diễn hình ảnh là NSND Vũ Quốc Tuấn, âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, thiết kế mỹ thuật do Phạm Quốc Trung đảm nhiệm.

Bộ phim kể về những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi cuộc Toàn quốc kháng chiến nổ ra. Khi đó, chính quyền cách mạng và nhân dân Việt Nam vẫn mong muốn giải quyết những bất đồng với phía Pháp bằng thương lượng để giữ gìn hòa bình. Tuy nhiên, những cuộc xung đột vũ trang ngày càng gia tăng, quân đội Pháp liên tiếp khiêu khích, nổ súng trên đường phố. Không khí căng thẳng bao trùm thành phố, người dân bắt đầu tản cư, các đội tự vệ sẵn sàng cho cuộc chiến đấu.

Cảnh trong phim "Hà Nội mùa đông 46". Ảnh: Đoàn phim

Qua nhân vật Lâm, một trí thức trẻ tham gia vào những cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Pháp, bộ phim khắc họa sự chuyển biến trong tâm lý của con người trước lựa chọn lịch sử. Từ khát vọng hòa bình, họ buộc phải chuẩn bị cho cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do khi mọi nỗ lực thương lượng không còn có thể ngăn chặn chiến tranh.

Một điểm nhấn của tác phẩm là hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do NSƯT Tiến Hợi thể hiện. Trong những ngày tháng cam go, Người hiện lên giản dị, gần gũi nhưng có bản lĩnh và trí tuệ, cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đưa ra những quyết sách phù hợp với vận mệnh đất nước.

Bên cạnh những diễn biến lịch sử, “Hà Nội mùa đông 46” dành nhiều khoảng thời gian để tái hiện đời sống bình dị của người Hà Nội. Đó là ông đồ viết câu đối cho những người ở lại, tiếng rao đêm len trong những ngõ phố, tiếng tàu điện leng keng hay gánh hàng hoa Ngọc Hà… Những hình ảnh ấy tạo nên một Hà Nội thanh lịch, thân thuộc trong những ngày cuối cùng trước khi chiến tranh lan rộng. Đứa con của Lâm ra đời giữa tiếng súng và được đặt tên là Hà Nội, như một biểu tượng về tình yêu với thành phố và sức sống của Thủ đô.

Cảnh trong phim "Hà Nội mùa đông 46". Ảnh: Đoàn phim

Giữa bối cảnh xung đột, phim vẫn dành chỗ cho những câu chuyện về tình người. Một số nhân vật người Pháp được khắc họa là những người yêu chuộng hòa bình, góp vào chiều sâu của bộ phim.

Bên cạnh NSƯT Tiến Hợi thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim còn có các diễn viên Ngô Quang Hải, Quách Thu Phương, Võ Hoài Nam, Hoa Thúy, Quốc Tuấn, Mai Thu Huyền... góp phần tái hiện những nhân vật và số phận trong một thời điểm đầy biến động.

Âm nhạc của Đỗ Hồng Quân cùng những ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao tạo nên không khí đặc biệt cho bộ phim. Những giai điệu vang lên giữa phố phường Hà Nội, trong quán cà phê hay trước giờ các chiến sĩ cảm tử bước vào trận chiến, gợi nên tình yêu với thành phố và tâm thế của một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do.

“Hà Nội mùa đông 46” cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp điện ảnh của NSND Đặng Nhật Minh. Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XII năm 1999, phim giành Bông Sen Bạc cho phim truyện xuất sắc, cùng các giải Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc.

Với tác phẩm này cùng 3 bộ phim khác, NSND Đặng Nhật Minh được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Gần 30 năm qua, bộ phim “Hà Nội mùa đông 46” vẫn được đông đảo khán giả đón yêu mến. Việc tác phẩm trở lại trên sóng Hà Nội 1 trong chương trình “Hẹn với phim Việt” là dịp những người trẻ tiếp cận một lát cắt lịch sử của Thủ đô qua điện ảnh, từ đó hiểu thêm về những con người đã đi qua mùa đông năm 1946 và lựa chọn con đường bảo vệ độc lập của dân tộc.