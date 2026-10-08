Britney Spears gây chú ý khi xuất hiện bên hai con trai sau nhiều sóng gió

Mới đây, Britney Spears khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng hai con trai Sean và Jayden Federline đến tham quan Dollywood, công viên giải trí gắn liền với tên tuổi của huyền thoại nhạc đồng quê quá cố Dolly Parton.

Trong bài đăng trên Instagram hôm 6/10, giọng ca Toxic xuất hiện rạng rỡ bên Sean (21 tuổi) và Jayden (19 tuổi). Cả ba cùng tạo dáng chụp ảnh trong chuyến đi chơi gia đình hiếm hoi được nữ ca sĩ chia sẻ công khai.

Britney Spears khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng hai con trai Sean và Jayden Federline đến tham quan Dollywood.

Ở tuổi 44, Britney Spears lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung với chân váy denim ngắn, áo sọc đơn giản và dép sandal. Nữ ca sĩ đeo khẩu trang cùng kính râm để giữ vẻ kín đáo khi xuất hiện tại địa điểm công cộng. Trong khi đó, hai con trai của cô diện áo phông trắng, quần dài và giày thể thao đồng màu.

Đính kèm bức ảnh, Britney Spears không giấu được sự phấn khích khi lần đầu đặt chân đến công viên giải trí nổi tiếng này.

"Wow, wow! Tôi thậm chí còn không biết nơi này tồn tại. Thật sự quá tuyệt vời và thú vị", nữ ca sĩ chia sẻ.

Britney Spears cũng hài hước tiết lộ thời tiết trong chuyến đi vô cùng nóng bức, đồng thời than thở rằng chiếc chân váy cô mặc hơi rộng. Dù vậy, giọng ca Stronger vẫn hào hứng nhấn mạnh đây là một chuyến đi chơi gia đình đáng nhớ.

"Dollywood thực sự vô cùng đáng yêu!", Britney Spears viết ở cuối bài đăng.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại Dollywood cũng được nghệ sĩ nhạc bluegrass Rhonda Vincent xác nhận. Dù không có cơ hội trực tiếp gặp Britney Spears, Rhonda Vincent vẫn bày tỏ sự thích thú khi biết ngôi sao nhạc pop đã đến tham quan công viên.

"Thật tuyệt vời, chúng tôi đang có khoảng thời gian đáng nhớ tại Dollywood! Hôm nay, Britney Spears đã lần đầu tiên ghé thăm nơi này và cô ấy rất thích. Thậm chí, cô ấy còn đăng bài chia sẻ về chuyến đi", Rhonda Vincent cho biết.

Nữ nghệ sĩ còn hài hước nói rằng ê-kíp có lẽ nên chuẩn bị một phiên bản bluegrass của bản hit Baby One More Time để trình diễn trong buổi biểu diễn cuối cùng tại đây vào ngày hôm sau.

Đáng chú ý, chuyến đi chơi cùng hai con trai diễn ra trong bối cảnh Britney Spears từng trải qua nhiều khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ với các con.

Chuyến đi chơi cùng hai con trai diễn ra trong bối cảnh Britney Spears từng trải qua nhiều khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ với các con.

Sean và Jayden là hai người con chung của Britney Spears với chồng cũ Kevin Federline. Cặp đôi ly hôn vào năm 2007 sau hai năm chung sống. Sau khi đường ai nấy đi, Kevin Federline nhận khoản tiền cấp dưỡng nuôi con lên đến hàng chục nghìn USD mỗi tháng từ nữ ca sĩ. Việc chi trả chính thức kết thúc vào năm 2024, khi cả hai người con đều đã đủ 18 tuổi.

Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa Britney Spears và các con từng trải qua không ít giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, những chia sẻ gần đây cho thấy các thành viên trong gia đình đang nỗ lực hàn gắn tình cảm.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Talk Shop Live vào tháng 11/2025, Kevin Federline tiết lộ hai con trai đang cố gắng tìm cách xây dựng lại sự gắn kết với mẹ.

"Các con hoàn toàn yêu thương mẹ mình. Ý tôi là, chúng luôn luôn yêu mẹ và sẽ mãi như vậy", Kevin Federline chia sẻ.

Anh nói thêm rằng bản thân luôn mong muốn các con duy trì mối quan hệ với Britney Spears, giống như sự gắn bó giữa anh và mẹ ruột.

Đến tháng 4 năm nay, Sean tiếp tục thu hút sự chú ý khi dường như bỏ họ Federline của cha trên Instagram và thay bằng họ Spears của mẹ, sử dụng tên hiển thị "Sean P Spears".

Trước đó, vào ngày 4/3, Britney Spears từng bị bắt giữ vì nghi vấn lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của chất kích thích hoặc rượu bia. Vụ việc khiến đời sống cá nhân của nữ ca sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông.

Sau sự việc, Sean và Jayden được cho là đã ở bên động viên mẹ. Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng việc hai con trai trở lại và hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của Britney Spears là cơ hội tích cực để gia đình hàn gắn.

"Hai cậu con trai là cả thế giới của Britney. Chúng thực sự là món quà vô giá đối với cô ấy", nguồn tin chia sẻ.

Hai con trai là cả thế giới của Britney Spears.

Theo người này, Sean và Jayden có mặt tại Los Angeles bên mẹ vì muốn ở cạnh, đồng thời mong những điều tốt đẹp nhất đến với nữ ca sĩ.

Tháng 4, Britney Spears trải qua một thời gian ngắn tại cơ sở phục hồi chức năng. Nguồn tin khẳng định đây hoàn toàn là quyết định của chính nữ ca sĩ.

Đến ngày 4/5, Britney Spears nhận tội đối với cáo buộc nhẹ hơn liên quan đến hành vi lái xe thiếu an toàn có yếu tố sử dụng rượu bia. Cô được yêu cầu hoàn thành khóa học về rượu bia kéo dài ba tháng và chịu một năm quản chế không chính thức.

Sau những biến cố liên tiếp, hình ảnh Britney Spears vui vẻ xuất hiện bên Sean và Jayden trong chuyến đi chơi mới đây trở thành khoảnh khắc đáng chú ý đối với những người quan tâm đến cuộc sống của nữ ca sĩ.

Chuyến tham quan Dollywood của ba mẹ con cũng diễn ra hơn một tháng sau khi huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8.

Trước đó, vào năm 2021, giữa thời điểm Britney Spears đang đấu tranh để chấm dứt quyền giám hộ kéo dài nhiều năm, Dolly Parton từng công khai dành những lời tốt đẹp cho đàn em trong cuộc phỏng vấn với Andy Cohen.

Nữ nghệ sĩ quá cố gọi Britney Spears là "một nghệ sĩ tuyệt vời" và "một cô gái tuyệt vời", đồng thời bày tỏ: "Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy".

Dolly Parton từng công khai dành những lời tốt đẹp cho Britney Spears.

Đến tháng 11/2021, quyền giám hộ đối với Britney Spears chính thức chấm dứt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nữ ca sĩ.

Giờ đây, bên cạnh những thông tin liên quan đến sự nghiệp và đời sống cá nhân, khoảnh khắc Britney Spears đoàn tụ, tận hưởng thời gian bên hai con trai tiếp tục thu hút sự chú ý. Đây cũng là hình ảnh cho thấy những nỗ lực kết nối giữa nữ ca sĩ và các con sau nhiều năm trải qua không ít sóng gió.