Bất ngờ trước vẻ nam tính mềm mại khác lạ của MONO

MONO vừa công bố 2 bộ ảnh thực hiện với trang phục cao cấp của Dolce&Gabbana, ghi hình trong không gian mang hơi hướng biệt thự cổ. Mở đầu là bộ sơ mi và quần ống rộng nền đen kẻ sọc nhỏ, cài thắt lưng da bản mảnh. Mặt dây chuyền bạc hình mỏ neo nằm giữa khoảng ngực trần, trở thành điểm nhìn chính của khung hình.

Khuyên tai đính đá nhỏ và mái tóc vuốt dựng rối giúp MONO giữ nét trẻ trung. Kiểu thả lỏng, không giữ kẽ này gợi nhớ chiếc áo ba lỗ ôm sát gắn với "Waiting for you" năm 2022 - dấu mốc đầu tiên trong hành trình thời trang của MONO, khi trang phục được dùng để làm rõ chuyển động cơ thể trên sân khấu.

Tạo hình thứ 2 chuyển sang sơ mi lụa trắng cổ trụ, quấn dải khăn đen bản lớn qua vai. MONO tạo dáng ngả người trên ghế gỗ trước cây đàn organ cổ, một tay vắt sau đầu, rồi cúi mặt trầm tư bên phím đàn tạo vẻ lịch lãm, quyến rũ.

Sự mềm mại trong trang phục nam không mới với MONO. Tháng 9/2023, anh lên bìa Men's Folio Vietnam, sau đó thử áo cắt xẻ phối chân váy xám và sơ mi bèo nhún - những lựa chọn hiếm thấy với nam ca sĩ trẻ trong nước.

Trong bộ ảnh thứ 2, MONO mặc áo dệt kim trắng tay ngắn, cổ bẻ, dây đan chéo trước ngực, phối quần sọc xanh trắng ống rộng.

Nửa trên gọn gàng giúp lộ bắp tay săn chắc, nửa dưới phồng rộng tạo cảm giác thoải mái. MONO giữ tư thế phóng khoáng gần với tinh thần thể thao vốn quen thuộc với anh. Nam ca sĩ từng đưa trang phục thể thao mang cảm hứng taekwondo vào MV "Đi tìm tình yêu" năm 2024 .

Tạo hình cuối là áo vest màu kem điểm sọc chấm nhỏ, phối sơ mi kiểu đồ ngủ viền sọc xanh nhạt và quần ống rộng thắt dây.

Ở ban công nhìn ra biển lúc chập tối, MONO ngồi trên lan can tạo cảm giác điện ảnh. Sau MV "Công tử văn thơ" và album "Mỹ điệu ca" ra mắt tháng 7, MONO tạo được thêm nhiều dấu ấn riêng với giới mộ điệu.

MV "Công tử văn thơ" của MONO:

Ảnh, video: NVCC