Quang Lê công khai mê mẩn Phương Mỹ Chi sau đám cưới

Tối 3/10, khoảng 5.000 khán giả có mặt tại TP.HCM để thưởng thức nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi. Chương trình được đầu tư quy mô, quy tụ nhiều tiết mục mang màu sắc riêng của nữ ca sĩ, nhưng sự xuất hiện của Quang Lê vẫn là một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau nhiều năm không còn đồng hành trong công việc, Phương Mỹ Chi và Quang Lê lần đầu có dịp đứng chung sân khấu trong một vị thế khác. Nếu trước đây, Quang Lê được biết đến với vai trò người dìu dắt nữ ca sĩ trẻ trong những ngày đầu bước vào showbiz, hiện tại Phương Mỹ Chi đã trở thành một nghệ sĩ trưởng thành, có màu sắc âm nhạc và hướng đi riêng.

Phương Mỹ Chi mời danh ca Hương Lan và Quang Lê kết hợp trong tiết mục Bài ca Đất phương Nam.

Sự thay đổi ấy khiến cuộc tái ngộ giữa hai người mang nhiều ý nghĩa. Phương Mỹ Chi không còn là cô bé từng gây chú ý với những ca khúc dân ca, mà đã trải qua một hành trình dài để định hình phong cách và mở rộng phạm vi hoạt động. Trong khi đó, Quang Lê vẫn giữ sự quan tâm đặc biệt dành cho nữ ca sĩ từng được anh dìu dắt.

Điều này tiếp tục được thể hiện sau đêm nhạc. Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh dùng bữa tại một nhà hàng. Khi món cá kèo mắm me được đưa lên bàn, nam ca sĩ bất ngờ liên tưởng đến một chi tiết trong ca khúc Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi.

Không giấu sự thích thú, Quang Lê lập tức hát ca khúc ngay tại bàn ăn. Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự liên tưởng khá bất ngờ của nam ca sĩ. Một món ăn vô tình trở thành lý do để anh nhớ đến sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi và thể hiện ngay vài câu hát.

Quang Lê gây thích thú khi công khai "mê mẩn" ca khúc Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Quang Lê thể hiện sự yêu thích đối với Thiên đường với người thương. Trước đó, nam ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc hát lại ca khúc này. Qua cách thể hiện ngọt ngào, khán giả có thể cảm nhận được sự yêu thích của anh dành cho sáng tác của Phương Mỹ Chi.

Chính sự lặp lại này khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng Quang Lê và Phương Mỹ Chi cùng đưa Thiên đường với người thương lên sân khấu. Nếu trở thành một màn song ca chính thức, ca khúc có thể mang đến màu sắc thú vị khi kết hợp giọng hát của hai thế hệ nghệ sĩ.

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Một bên là Phương Mỹ Chi đang theo đuổi hành trình làm mới âm nhạc truyền thống bằng tư duy của thế hệ trẻ. Bên còn lại là Quang Lê, giọng ca gắn liền với dòng nhạc trữ tình và có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn. Sự khác biệt này nếu được khai thác đúng cách có thể tạo nên một tiết mục vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Từ cuộc tái ngộ trên sân khấu đến khoảnh khắc hát ngẫu hứng trong một bữa ăn, Quang Lê và Phương Mỹ Chi liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa người từng dìu dắt và cô học trò năm nào vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Vì thế, điều khán giả chờ đợi lúc này không chỉ là những lần Quang Lê hát lại ca khúc của Phương Mỹ Chi, mà còn là một màn song ca chính thức giữa hai người. Nếu điều này xảy ra, đây có thể trở thành một dấu mốc thú vị trong hành trình âm nhạc của cả Quang Lê lẫn Phương Mỹ Chi.