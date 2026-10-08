10 phim Hoa ngữ có kết thúc gây thương nhớ

1. Lan Hương Như Cố - Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa

Lan Hương Như Cố đã đi đến hồi kết. Dù chuyện tình của hai nhân vật chính cuối cùng cũng có kết quả, Lâm Cẩm Kỳ phải trải qua nửa đời chinh chiến, để lại đầy vết thương cũ và sớm cạn kiệt sức lực khi tuổi đời còn trẻ. Trong phần cuối, anh thổ lộ tình cảm với Lan Hương, cầu Nguyệt Lão ban cho họ một sợi tơ hồng rồi qua đời trong vòng tay cô. Trước đó, anh nói: "Kiếp này ta nợ nàng quá nhiều, kiếp sau nàng nhất định phải đến tìm ta để đòi lại. Nếu nàng không đến tìm ta, ta sẽ lần theo sợi tơ hồng này để tìm nàng".

Sau khi mất chồng, Lan Hương một mình quán xuyến Lâm phủ và sống đến hơn 80 tuổi rồi an nhiên qua đời. Dù mang màu sắc bi thương, kết thúc của Lan Hương Như Cố không tạo cảm giác gượng ép bởi toàn bộ tác phẩm vốn đã có không khí phần nào u tối. Nhiều khán giả cho rằng cái kết mang cảm giác tang thương về sự đổi thay của thế sự giống Hồng Lâu Mộng, càng nghĩ lại càng thấy day dứt.

Lan Hương Như Cố - Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa.

2. Thư Quyển Nhất Mộng - Lý Nhất Đồng, Lưu Vũ Ninh

Thư Quyển Nhất Mộng là bộ phim xuyên sách, kể về nữ diễn viên tuyến 18 Tống Tiểu Ngư bất ngờ xuyên vào thế giới trong kịch bản và trở thành nữ chính mang tư tưởng yêu đương mù quáng. Tại đây, cô bị nam chính phản diện Nam Hành lợi dụng rồi ruồng bỏ, thậm chí hành hạ đến chết. Tống Tiểu Ngư luôn tìm cách thay đổi số phận và cuối cùng thực sự thành công, có được cái kết viên mãn trong thế giới cổ đại của kịch bản.

Phần ngoại truyện còn đưa câu chuyện trở lại thời hiện đại, khi Tống Tiểu Ngư thức tỉnh và trở về hiện thực rồi gặp lại Nam Hành. Thư Quyển Nhất Mộng mang đến những cái kết trọn vẹn ở nhiều thế giới. Không chỉ nhân vật chính mà cả tuyến nhân vật phụ cũng không chịu khuất phục trước số phận. Thiết lập câu chuyện mới mẻ, trong khi phần kết được xử lý đủ thỏa mãn người xem.

Thư Quyển Nhất Mộng - Lý Nhất Đồng, Lưu Vũ Ninh.

3. Đại Sinh Ý Nhân - Trần Hiểu, Tôn Thiên

Đại Sinh Ý Nhân là bộ phim cổ trang nhận được nhiều lời khen trong năm 2025, thuộc thể loại thương chiến với nam chính làm trung tâm. Phim kể về Cổ Bình Nguyên, người sinh ra trong thời loạn lạc, vì chịu oan mà bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp. Từ hoàn cảnh khó khăn, anh tìm cách sinh tồn rồi từng bước lật ngược tình thế, từ một thư sinh yếu đuối chuyển sang gây dựng sự nghiệp bằng trà và sau đó lập nghiệp nhờ kinh doanh muối.

Bộ phim không có một cái kết hoàn toàn viên mãn, không ít nhân vật phụ có số phận khiến khán giả tiếc nuối. Không nhân vật nào hoàn toàn thiện hoặc hoàn toàn ác, mỗi người đều có những giằng co riêng. Sau khi trở thành đại thương nhân, Cổ Bình Nguyên không tiếp tục lưu luyến thương trường mà lựa chọn lui về ở ẩn. Cách khép lại này tạo được dư âm và khiến Đại Sinh Ý Nhân trở thành một tác phẩm cổ trang đáng xem.

Đại Sinh Ý Nhân - Trần Hiểu, Tôn Thiên.

4. Vô Ưu Độ - Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi

Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân là bộ phim cổ trang được đánh giá cao trong năm 2025, khai thác đề tài chí quái khá hiếm trong dòng phim cổ trang những năm gần đây. Phim kể về Tuyên Dạ, một người săn yêu có thân thế bí ẩn, và Bán Hạ, cô gái thông minh, đáng yêu. Trong thế giới nơi con người và yêu quái cùng tồn tại, hai người cùng nhau trải qua những vụ án kỳ lạ. Phim đạt 7,6 điểm trên Douban và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Nội dung Vô Ưu Độ mang màu sắc chí quái Trung Hoa tương tự Liêu Trai Chí Dị, được xây dựng theo dạng các câu chuyện đơn nguyên. Mỗi phần đều có những tình tiết đáng để nghiền ngẫm, đồng thời thể hiện những số phận buồn của con người và yêu quái. Không khí bí ẩn, kỳ quái pha màu sắc trinh thám cũng được xây dựng khá tốt. Nhiều người cho rằng sau khi xem hết phim, họ vẫn khó thoát khỏi cảm xúc mà tác phẩm để lại.

Vô Ưu Độ - Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi.

5. Hóa Ra Anh Rất Yêu Em - Lâm Ngạn Tuấn, Vạn Bằng

Hóa Ra Anh Rất Yêu Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mộc Phù Sinh, kể về cô gái dũng cảm Tang Vô Yên và Tô Niệm Cầm, một người bị mù. Tang Vô Yên từng bước khám phá lớp vỏ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng của Tô Niệm Cầm. Trải qua nhiều biến cố, cả hai dần chữa lành cho nhau và tạo nên một câu chuyện tình yêu ấm áp, ngọt ngào. Bộ phim có mức độ bám sát nguyên tác cao, nhịp phim dễ chịu và không đi theo kiểu tình cảm ngọt ngào sáo mòn.

Vì được chuyển thể từ một IP nổi tiếng, Hóa Ra Anh Rất Yêu Em nhận được nhiều sự quan tâm trước khi lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm cùng thời điểm, trong khi hoạt động quảng bá chưa đủ mạnh khiến độ thảo luận không tăng cao. Dù vậy, tác phẩm vẫn nhận được phản hồi tốt về chất lượng. Lâm Ngạn Tuấn và Vạn Bằng cũng được nhận xét có phản ứng hóa học khá tốt khi kết hợp cùng nhau.

Hóa Ra Anh Rất Yêu Em - Lâm Ngạn Tuấn, Vạn Bằng.

6. Hai Mươi Bất Hoặc - Quan Hiểu Đồng, Bốc Quan Kim

Hai Mươi Bất Hoặc là series thanh xuân nhận được nhiều lời khen trong những năm gần đây. Phần đầu kể về những khó khăn của các sinh viên đại học 20 tuổi chuẩn bị bước vào xã hội, trong khi phần tiếp theo mô tả sự hoang mang của những người 25 tuổi khi bước vào môi trường công sở, giai đoạn được ví như "độ tuổi bán trưởng thành". Các diễn viên chính có sự kết hợp ăn ý và không ai khiến khán giả cảm thấy diễn xuất bị hụt hơi.

Kịch bản của Hai Mươi Bất Hoặc khắc họa tỉ mỉ trạng thái "bán trưởng thành" của những người mới bước vào xã hội. Đây là giai đoạn sự nghiệp chưa có nhiều khởi sắc, mỗi người dần rời khỏi những ngày tháng đại học vui vẻ để bước vào cuộc sống bình lặng và từng chút đánh mất sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Phim sử dụng cách kể chuyện nhẹ nhàng để đưa vào nhiều vấn đề mà người trẻ hiện nay quan tâm, qua đó tạo được sự đồng cảm với khán giả.

Hai Mươi Bất Hoặc - Quan Hiểu Đồng, Bốc Quan Kim.

7. Mười Hai Lá Thư - Chu Dực Nhiên, Vương Ảnh Lộ

Mười Hai Lá Thư là bộ phim tình yêu thuần túy pha yếu tố trinh thám xuyên thời gian, sử dụng 12 lá thư vượt qua 35 năm để kết nối hai mốc thời gian 1991 và 2026. Phim kể về Đường Diệc Tầm, một thiếu niên ở trấn Mai Loan thường xuyên đánh nhau và sống qua ngày. Trong một lần đi đòi nợ, cậu gặp Diệp Hải Đường, cô gái vừa mất người thân. Hai thiếu niên dần sưởi ấm cho nhau qua những sinh hoạt thường ngày, từ đó bắt đầu một mối tình vừa chua xót vừa ấm áp.

Ở một đầu khác của dòng thời gian, Dư Niệm và Thẩm Trình vì cha mẹ mỗi người đều có liên quan đến những vụ án giết người nên quyết định cùng nhau tìm ra sự thật. Hai người kết nối với Đường Diệc Tầm và Diệp Hải Đường thông qua 12 lá thư, từ đó từng bước hé lộ những câu chuyện đã bị chôn vùi suốt 35 năm. Mười Hai Lá Thư có độ thảo luận khá thấp nhưng phần kết lại khiến nhiều khán giả bật khóc.

Mười Hai Lá Thư - Chu Dực Nhiên, Vương Ảnh Lộ.

8. Ngôi Sao Lấp Lánh - Trương Giai Ninh, Khuất Sở Tiêu

Ngôi Sao Lấp Lánh là tác phẩm kết hợp yếu tố "xuyên không theo vòng lặp", có nét tương đồng với Khai Đoan. Nhịp phim mượt mà, chất lượng hình ảnh được đánh giá cao, trong khi sự kết hợp giữa nam sinh học bá đáng yêu và cô gái lớn tuổi hơn có tính cách vui vẻ tạo nên nhiều phản ứng hóa học. Hình tượng nhân vật chính cũng dễ tạo thiện cảm, còn câu chuyện đủ sâu để khiến khán giả khó thoát khỏi cảm xúc sau khi xem.

Phim kể về Lâm Bắc Tinh, cô gái sắp bước sang tuổi 30 nhưng bất ngờ trở về năm 18 tuổi sau khi bị bạn trai Triển Vũ đề nghị chia tay. Cô quyết định sống lại cuộc đời vì chính mình, nhưng liên tục bị Trương Vạn Sâm phá vỡ những dự định. Sau khi phát hiện nguyên nhân cái chết của Trương Vạn Sâm, Lâm Bắc Tinh cũng nhận ra mình không chỉ cứu chàng học bá mà còn cứu tình yêu mà cậu dành cho cô từ khi còn nhỏ.

Ngôi Sao Lấp Lánh - Trương Giai Ninh, Khuất Sở Tiêu.

9. Khanh Khanh Nhật Thường - Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi

Khanh Khanh Nhật Thường là một trong những bộ phim cổ trang được yêu thích trong những năm gần đây. Tác phẩm lên sóng cuối năm 2022 và thành tích phát sóng trực tuyến không thua kém Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thanh Xuyên Nhật Thường, nhưng bản truyền hình đã thay đổi khá nhiều, kết hợp thêm yếu tố ẩm thực, tình chị em và mô-típ cưới trước yêu sau.

Phim kể về Doãn Tranh, lục thiếu chủ của Tân Xuyên, và Lý Vi, cô gái chỉ muốn sống bình yên. Hai người gặp nhau thông qua một cuộc "tuyển tú", sau đó buộc phải kết hôn rồi dần nảy sinh tình cảm. Phần kết được xử lý trọn vẹn khi Doãn Tranh và Lý Vi vẫn yêu thương nhau, trong khi cuộc "tuyển tú" được thay bằng "tuyển hiền". Phụ nữ ở Tân Xuyên không còn chỉ có lựa chọn hôn nhân mà có thể dựa vào năng lực để tìm kiếm vị trí phù hợp.

Khanh Khanh Nhật Thường - Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi.

10. Liên Hoa Lâu - Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy

Liên Hoa Lâu là tác phẩm khiến nhiều khán giả nhớ mãi và cảm thấy chưa thực sự muốn chia tay sau khi phim kết thúc. Cái kết có phần đau lòng nhưng không phải kiểu bi kịch cẩu huyết. Thành Nghị vào vai Lý Tương Di, người năm 20 tuổi đã trở thành minh chủ võ lâm, nổi danh khắp giang hồ nhưng cũng kết thù với nhiều người. Sau khi bị trọng thương và rơi xuống biển, anh quyết định từ bỏ quá khứ và sống dưới cái tên Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa có số phận nhiều mất mát khi mối tình đầu không thành, cơ thể mang thương tích, bệnh tật và võ công cũng mất hết. Ở phần cuối, bộ phim không trực tiếp nói rõ anh cuối cùng đã ra sao. Cách khép lại có phần buồn nhưng vẫn mang đến cảm giác nhân vật đã có được sự "viên mãn" theo cách riêng. Đây cũng là lý do nhiều khán giả dù tiếc nuối vẫn không ngừng nhớ lại câu chuyện sau khi phim kết thúc.

Liên Hoa Lâu - Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy.