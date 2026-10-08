Lee Seo Jin và Ha Ji Won tái ngộ tại Singapore sau 23 năm

Nam diễn viên Lee Seo Jin và nữ diễn viên Ha Ji Won sẽ có màn tái ngộ đặc biệt khi chương trình tạp kỹ Whatever You Ask For – Biseojin (sau đây gọi tắt là Biseojin) của đài SBS thực hiện chuyến ghi hình ở nước ngoài đầu tiên.

Quá trình ghi hình đang diễn ra tại Singapore. Ha Ji-won hiện đang có mặt tại đây sau khi nhận lời mời chính thức tham dự Grand Prix™ Season Singapore, sự kiện đua xe diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11/10. Theo đó, ê kíp sản xuất và dàn cast của Biseojin sẽ theo sát lịch trình của Ha Ji Won tại nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ quản lý trong một ngày.

Trong phim 'Damo', Ha Ji Won vào vai Jang Chae Ok còn Lee Seo Jin vào vai quan chức Hwangbo Yoon. Họ đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt nhờ chuyện tình đầy day dứt cùng câu thoại kinh điển: "Nàng có đau không? Ta cũng đau lòng lắm".

Trong khi đó, Biseojin là chương trình truyền hình thực tế kiêm road talk show ăn khách của đài truyền hình SBS, Hàn Quốc, nơi hai diễn viên Lee Seo Jin và Kim Kwang Kyu đồng hành cùng các 'ngôi sao' với tư cách là quản lý trong một ngày, trực tiếp lo liệu lịch trình hằng ngày cho họ. Chương trình lên sóng tập đầu tiên vào tháng 10/2025 và đã tiếp tục sản xuất các mùa phát sóng xuyên suốt năm 2026 nhờ tỷ suất người xem cao và sự bùng nổ trên nền tảng trực tuyến như Netflix. Chương trình phát sóng vào lúc 23h10 thứ Sáu hằng tuần, và tập ghi hình tại Singapore, với sự tham gia của Ha Ji Won, dự kiến ​​sẽ lên sóng trong tháng Mười.