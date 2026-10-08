Jennie và The Weeknd gây sốt

Theo JTBC, ngày 8/10, Jennie là khách mời đặc biệt trong đêm diễn thứ hai của Hyundai Card Super Concert 28 The Weeknd, tổ chức tại Sân vận động chính Khu liên hợp thể thao Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ cùng The Weeknd thể hiện ca khúc hit One Of The Girls.

Hình ảnh và video ghi lại màn trình diễn của 2 nghệ sĩ đang được chia sẻ rộng rãi đồng thời thu hút sự chú ý lớn. Tại sự kiện, thành viên nhóm BlackPink chọn trang phục ôm sát gợi cảm.

Trước đó, One Of The Girls nằm trong danh sách ca khúc được The Weeknd trình diễn ở đêm mở màn ngày 7/10. Tuy nhiên, khi đó, Jennie không xuất hiện trên sân khấu khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối. Do đó, việc nữ ca sĩ tham gia đêm thứ 2 trong chuỗi concert tại Hàn Quốc của The Weeknd đã thỏa mãn mong đợi từ khán giả.

Hình ảnh Jennie tại concert của The Weeknd. Ảnh: X.

One Of The Girls là ca khúc nằm trong nhạc phim The Idol - series truyền hình của HBO ra mắt năm 2023. The Weeknd vừa tham gia diễn xuất, vừa đảm nhận vai trò nhạc sĩ của dự án. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu màn ra mắt trong lĩnh vực diễn xuất của Jennie.

Ca khúc là sản phẩm hợp tác giữa The Weeknd, Jennie và Lily-Rose Depp. Sau khi phát hành, One Of The Girls đạt thành công trên thị trường quốc tế và có 20 tuần xuất hiện trên Billboard Hot 100 của Mỹ.

Jennie từng gây chú ý khi tham gia The Idol với tên thật Jennie Ruby Jane. Bên cạnh diễn xuất, cô cũng góp giọng trong nhạc phim. Vì vậy, màn trình diễn tại Goyang đánh dấu lần hiếm hoi hai nghệ sĩ cùng đứng trên một sân khấu lớn để thể hiện ca khúc họ từng hợp tác.

Năm 2018, khi The Weeknd lần đầu biểu diễn tại Hàn Quốc ở Gocheok Sky Dome, Jennie có mặt dưới hàng ghế khán giả để theo dõi concert. 8 năm sau, nữ ca sĩ trở thành khách mời trên sân khấu của chính nam ca sĩ này.

Ngoài ra, concert lần này đánh dấu lần trở lại Hàn Quốc sau 8 năm của The Weeknd. Nam ca sĩ được biết đến với màu sắc âm nhạc độc đáo, kết hợp R&B cùng hip-hop và các yếu tố điện tử. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng tới xu hướng nhạc pop thế kỷ 21.

Hình ảnh gần đây của Jennie. Ảnh: @jennierubyjane.

Hyundai Card Super Concert 28 The Weeknd diễn ra trong hai ngày 7 và 8/10 tại Khu liên hợp thể thao Goyang. Địa điểm này có sức chứa khoảng 108.000 người. Đêm nhạc đã bán hết vé ngay khi mở bán. Điều này cho thấy sức hút của nam ca sĩ ở thị trường Hàn Quốc rất lớn.

Trong khi đó, Jennie sinh năm 1996, là thành viên của BlackPink cùng Jisoo, Rosé và Lisa. Nhóm vừa kỷ niệm 10 năm hoạt động. Trong giai đoạn hiện tại, 4 thành viên đồng thời phát triển sự nghiệp cá nhân ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc đến phim ảnh.

Riêng Jennie thời gian gần đây liên tục góp mặt tại các lễ hội và sân khấu âm nhạc quốc tế. Việc xuất hiện trên nhiều chương trình quy mô lớn giúp nữ ca sĩ duy trì sự chú ý của công chúng.

Trước đó, BlackPink khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2025 World Tour ‘DEADLINE’ cũng tại Goyang. Họ lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức concert tại Khu liên hợp thể thao Goyang.