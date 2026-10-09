'Độc lạ' Tôn Ngộ Không bản 1986 đại chiến vũ trụ Marvel, 'cân' cả Thanos và Iron Man

Tôn Ngộ Không phiên bản 1986 vốn đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của hàng triệu trẻ em Việt Nam, giờ đây, Mỹ Hầu Vương đã tái xuất cho "ngòi bút" của công nghệ AI một cách đầy bất ngờ.

Hình ảnh trích từ video, cảnh Ngộ Không hạ gục Thanos.

Theo đó, Ngộ Không đã gây "sốc" khi một mình đối đầu hàng loạt nhân vật nổi tiếng của vũ trụ Marvel, trong đó có Thanos, Captain America, Iron Man cùng nhiều siêu anh hùng khác. Những nhân vật này được AI dựng với hiệu ứng hình ảnh hoành tráng, tạo nên sự tương phản thú vị với nét cổ trang đặc trưng của nhân vật chính.

Điểm khiến video được chú ý là việc giữ nguyên diện mạo Tôn Ngộ Không trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, từ dáng đi, cử chỉ cho tới chiêu thức, nhưng đặt vào bối cảnh hiện đại của các phim bom tấn. Sự kết hợp giữa hoài niệm tuổi thơ và công nghệ AI khiến không ít người xem thích thú, bàn luận về việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu "không tưởng" này.