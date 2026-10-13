Hiệu quả mô hình nuôi ốc bươu đen

Anh Trần Công Hiếu, xã Hiếu Giang giới thiệu về mô hình nuôi ốc bươu đen - Ảnh: T.P

Cùng với cán bộ Đoàn xã Hiếu Giang, chúng tôi đến thăm trại ốc bươu đen Nhật Lệ của gia đình anh Hiếu. Trên tổng diện tích khoảng 3.800m2, anh xây dựng 8 hồ nuôi, gồm 4 hồ ốc thương phẩm và 4 hồ ốc bố mẹ để nhân giống.

Tranh thủ dẫn chúng tôi tham quan các hồ nuôi, anh Hiếu chia sẻ về lý do khởi nghiệp với mô hình này. Dịch Covid-19 bùng phát khiến chàng kỹ sư trẻ làm việc tại Lào khi ấy quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Qua tìm hiểu từ sách báo và mạng xã hội, anh nhận thấy mô hình nuôi ốc bươu đen hữu cơ phù hợp với điều kiện tự nhiên, dễ nuôi và mang lại giá trị kinh tế cao. Chưa kể so với những mô hình khác như nuôi cá truyền thống, cua đồng hay lúa nước, nuôi ốc có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, dễ thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

“Thực ra, khoảng thời gian đầu tôi gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do thiếu kinh nghiệm nhưng may mắn thiệt hại không đáng kể. Vừa làm, tôi vừa học hỏi thêm từ những bạn bè, các hộ nuôi thành công ở nhiều nơi để khắc phục dần. Nhờ vậy qua mỗi năm, sản lượng và thu nhập từ mô hình nuôi ốc tăng lên đáng kể”, anh Hiếu nói.

Anh Trần Công Hiếu được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm qua nền tảng số - Ảnh: T.P

Để chủ động nguồn giống, anh chỉ những con ốc to nhất, khỏe nhất giữ lại làm con giống. Theo anh Hiếu, ốc từ lúc nuôi đến khi sinh sản lứa đầu tiên mất khoảng 7-8 tháng và cứ định kỳ 2 năm anh lại tiến hành tái đàn một lần để việc sinh sản đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt, ở giai đoạn ốc giống, anh chú trọng bổ sung đầy đủ các loại khoáng chất thiết yếu giúp ốc chắc vỏ, tăng tỉ lệ sống và phát triển khỏe mạnh ngay từ ban đầu. Đối với ốc thương phẩm, sau thời gian hơn 3 tháng đã có thể xuất bán.

Anh Hiếu cho biết sản phẩm được nuôi theo hướng hữu cơ nên anh tập trung tạo môi trường thủy sinh cho ốc bằng cách phủ kính bèo tạo bóng mát, giúp ốc phát triển thuận lợi. Thức ăn chủ yếu là các loại củ quả trong vườn, như: Bí, bầu, rau xanh các loại. Chính nhờ quy trình nuôi sạch, thịt ốc giòn ngọt, bảo đảm an toàn thực phẩm nên thương hiệu ốc bươu đen Nhật Lệ nhanh chóng tạo dựng được uy tín.

Xuất hiện trên thị trường suốt nhiều năm qua, anh Hiếu không còn lo về đầu ra khi ký kết cung cấp ốc thương phẩm cho 3-4 nhà hàng trên địa bàn. Ngoài ốc thương phẩm, mô hình nuôi ốc bươu đen Nhật Lệ còn cung cấp khoảng 30.000 con giống cho các trang trại lớn ở các tỉnh thành. Trung bình mỗi năm, từ mô hình nuôi ốc bươu đen này mang về cho anh nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng.

Đặc biệt từ năm 2025, thông qua sự hướng dẫn của Đoàn xã Hiếu Giang về cách quảng bá, bày bán sản phẩm trên nền tảng số, ốc bươu đen Nhật Lệ đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và gia tăng hiệu quả kinh tế.

Ốc trong trại ốc bươu đen Nhật Lệ có kích thước lớn, được chăm sóc kỹ càng - Ảnh: T.P

Anh Hiếu dự định sẽ liên kết với các hộ dân lân cận để mở rộng quy mô. Qua đó không chỉ tăng thu nhập cho bản thân mà còn tạo việc làm cho người dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang cho biết: “Mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Hiếu là một trong những điểm sáng thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã. Nhận thấy tiềm năng từ chuyển đổi số, Đoàn xã tiếp tục hướng dẫn anh cách xây dựng hình ảnh, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và quảng bá trên mạng xã hội. Qua đó không chỉ giúp sản phẩm ốc bươu đen vươn xa hơn trên thị trường, mà còn tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đến học tập kinh nghiệm khởi nghiệp”.