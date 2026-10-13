Mưa dông lại diễn biến phức tạp ở Trung Bộ và Nam Bộ

Mưa dông lại kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính 7 giờ đến 15 giờ ngày 13/10 có nơi trên 70mm như trạm: Đông Hà Hydro (Quảng Trị) 122.0mm, Cầu Truồi (Tp. Huế) 89.0mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 70.4mm,…

Dự báo đêm 13/10 và ngày 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Mưa dông lại kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ. Ảnh: PV

Chiều tối và tối 13/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Về thời tiết trên biển, hiện nay (13/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông của đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo đêm 13/10 và ngày 14/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngoài ra, ngày 14/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m; biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 18 giờ qua (từ 22 giờ ngày 12/10 đến 16 giờ ngày 13/10), khu vực các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Đông Hà Hydro 165,2mm (Quảng Trị); Cầu Truồi 234mm (TP. Huế); Hoà Bắc 110mm (TP. Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị và Huế từ 10-15mm, có nơi trên 40mm, Đà Nẵng từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Quảng Trị: Cam Lộ, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, P. Quảng Trị; Ái Tử, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Đakrông, Hướng Lập, Tân Lập, Triệu Phong

Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, P. Phú Bài, Phú Lộc; Bình Điền, Hưng Lộc, Khe Tre, Vinh Lộc; A Lưới 4, Nam Đông, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Thái

Đà Nẵng: P. Hải Vân; Bà Nà, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, P. An Khê, P. Hòa Khánh, Phú Ninh, Phước Hiệp, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Việt An.