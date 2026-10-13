Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN

Ngày 13/10, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý III.

Theo đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý III/2022.

Đà tăng trưởng này được dẫn dắt bởi khu vực công nghiệp và xây dựng (với mức tăng 12,5%) cùng khu vực dịch vụ (tăng 9,54%), trong khi tổng tích lũy tài sản tăng 17,88% trong 9 tháng đầu năm.

“Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với khoảng cách đáng kể so với các nước trong khu vực”, báo cáo của Ngân hàng UOB nêu.

UOB cho rằng, dù nhu cầu bên ngoài và áp lực giá cả vẫn hiện hữu nhưng cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái thặng dư. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, giúp cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 1,27 tỷ USD sau 9 tháng liên tiếp thâm hụt.

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó. Ảnh: UOB.

Theo UOB, triển vọng đầu tư vẫn đặc biệt tích cực, phản ánh xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam tiếp tục diễn ra. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng hơn 76% so với cùng kỳ, lên 50,36 tỷ USD, trong khi vốn FDI giải ngân tăng 12%, lên 21,07 tỷ USD - mức cao nhất trong cùng kỳ 9 tháng trong vòng 5 năm qua.

Trước kết quả tăng trưởng tích cực trong quý III cùng với việc điều chỉnh tăng số liệu của nửa đầu năm, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó. Dự báo này hàm ý tăng trưởng trong quý IV/2026 đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.

Đối với năm 2027, Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng lên 8,8%, khi dòng vốn FDI đăng ký hiện nay dần chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế, cùng với các động lực cải cách từ Nghị quyết 19-NQ/TW ban hành ngày 28/7, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng, nâng cấp công nghiệp và phát triển các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Trong kịch bản cơ sở, Ngân hàng UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% đến hết năm 2027, dù rủi ro hiện đang nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất.

Tính đến ngày 2/10, VNĐ đã tăng khoảng 1% so với đầu năm, giao dịch quanh mức 25.987 VNĐ/USD. Tuy nhiên, theo UOB, sự ổn định này chủ yếu nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Dù vậy, việc cán cân thương mại quay lại thặng dư, dòng vốn FDI ở mức kỷ lục và tốc độ tăng trưởng GDP trên 9% sẽ tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của đồng nội tệ. UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ ở mức 26.300 trong quý IV/2026, 26.600 trong quý I/2027 và 26.800 trong quý II - III/2027.