Doanh nhân cựu chiến binh Lào Cai vững vàng trên thương trường

Từ gian khó đến vững vàng trên thương trường

Năm 1984, rời quân ngũ trở về quê hương, cựu chiến binh Lương Tiến Dũng tiếp tục công tác trong ngành ngoại thương. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, năm 2004, ông quyết định khởi nghiệp với nghề thu mua, chế biến quế tại xã Mậu A.

Những ngày đầu khởi nghiệp, ông Dũng gặp nhiều khó khăn về vốn và kinh nghiệm kinh doanh. Để có kinh phí thu mua nguyên liệu, ông phải vay ngân hàng và huy động thêm nguồn vốn bên ngoài. Không ít lần đối mặt với thua lỗ, hoạt động sản xuất có thời điểm gặp nhiều trở ngại. Song, bằng sự kiên trì và quyết tâm, ông từng bước vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và gây dựng doanh nghiệp.

Sau hơn 20 năm gây dựng và phát triển, Công ty TNHH Quế Dũng Huyền do ông Lương Tiến Dũng làm giám đốc đã khẳng định hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến quế. Đến nay, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất rộng hơn 300 m² tại thôn Mậu A 2, xã Mậu A, với sản lượng xuất bán gần 1.000 tấn quế mỗi năm, doanh thu đạt từ 60 - 80 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Với ông Lương Tiến Dũng, thành quả sau nhiều năm gây dựng không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất hay doanh thu, mà còn là những việc làm, nguồn thu nhập ổn định và sinh kế được tạo dựng cho người lao động trên quê hương.

Cựu chiến binh Lương Tiến Dũng bày tỏ: “Tôi rất tự hào khi trở về địa phương, bằng nỗ lực của mình đã xây dựng được công ty, tạo việc làm cho gia đình và người dân trong khu vực. Nhìn cơ sở ngày càng phát triển, người lao động có công việc và thu nhập ổn định, tôi cảm thấy rất vui”.

Cựu chiến binh Lương Tiến Dũng (người bên trái) chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho hội viên.

Cũng chọn con đường phát triển kinh tế để tiếp tục đóng góp cho xã hội, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyến, phường Lào Cai lại gắn bó với lĩnh vực sản xuất hàng mỹ nghệ.

Với mong muốn gìn giữ và phát huy giá trị các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các vùng miền trên cả nước, năm 2003, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyến quyết định rời quê hương Bắc Ninh lên Lào Cai lập nghiệp, lựa chọn nghề mộc mỹ nghệ truyền thống làm hướng phát triển kinh tế và gắn bó lâu dài.

Với ý chí của người lính, ban đầu dù thiếu vốn, mặt bằng sản xuất và thợ lành nghề, thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn…. Song với lòng yêu nghề, ông Nguyễn Văn Quyến đã xây dựng và phát triển thương hiệu Hợp tác xã Mỹ nghệ Hoa Mai với những sản phẩm mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao, như: giường, tủ, bàn, ghế các loại... Nhờ coi trọng chất lượng và tính thẩm mỹ, sản phẩm của hợp tác xã không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Hiện cơ sở đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Song song với việc điều hành doanh nghiệp, ông Quyến còn chú trọng truyền dạy nghề mộc mỹ nghệ, góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm và bảo đảm thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Cơ sở trưng bày các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Hợp tác xã mỹ nghệ Hoa Mai.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyến tâm sự: “Chúng tôi là những người từng trải qua gian khổ, hy sinh nơi chiến trường và may mắn trở về với cuộc sống đời thường. Vì vậy, tôi luôn mong muốn tiếp tục đóng góp bằng khả năng của mình. Quan điểm của tôi là còn sức khỏe thì còn nỗ lực làm việc, gắn bó với nghề, đóng góp cho xã hội và chăm lo cho gia đình”.

Gắn kết hội viên, sẻ chia với cộng đồng

Từ những mô hình kinh tế của ông Lương Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Quyến đến nhiều doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế và tạo việc làm tại địa phương.

Hiện Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh có gần 175 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội. Từ những cơ sở sản xuất, kinh doanh được gây dựng bằng ý chí và nghị lực của mỗi cá nhân, nhiều doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ đã từng bước khẳng định vị trí trên thị trường, tiêu biểu như Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty TNHH Đồng Tiến, Công ty cổ phần Xây dựng Đại Lộc, Công ty cổ phần Thương mại, Du lịch hồ Thác Bà, Công ty TNHH MTV Chiến Thắng… cùng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khác.

Mô hình kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng của doanh nhân cựu chiến binh Trần Xuân Cống, xã Mậu A.

Dù quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau, các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Giai đoạn 2022 - 2025, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của hội viên đạt tổng doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng, đóng góp gần 618 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước; tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 7 - 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Lâu, thôn Hương Lý, xã Yên Bình. (Ảnh: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai cung cấp)

Bên cạnh việc kết nối hội viên, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 5 năm qua, hội đã huy động gần 13 tỷ đồng từ các nguồn lực để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, hội đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 5 nhà nghĩa tình đồng đội; huy động gần 200 triệu đồng để trao hơn 40 suất quà tặng học sinh nhân dịp năm học mới.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh trao quà cho các học sinh tại một số trường học trên địa bàn nhân dịp lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. (Ảnh: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai cung cấp)

Ông Nguyễn Quảng Đại - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục vận động hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh đúng quy định, quan tâm bảo đảm quyền lợi người lao động; đồng thời tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hội sẽ duy trì, mở rộng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương”.

Từ chiến trường năm xưa đến thương trường hôm nay, các cựu chiến binh vẫn bền bỉ phát huy ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó. Bằng những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cùng các hoạt động sẻ chia thiết thực, họ tiếp tục khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.