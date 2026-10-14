Hiện thực hóa khát vọng Đồng Nai

Tầm nhìn càng lớn càng đòi hỏi quyết tâm và hành động cụ thể. Đằng sau mỗi mục tiêu, mỗi công trình và mỗi bước phát triển là trách nhiệm, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đưa Nghị quyết số 16 vào cuộc sống vì thế không chỉ là nhiệm vụ của một nhiệm kỳ, mà còn là trách nhiệm trước tương lai của thành phố.

Tầm nhìn càng lớn, trách nhiệm càng cao

Nghị quyết số 16 xác định xây dựng và phát triển thành phố là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; đồng thời yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Điều đó cho thấy, con người là một trong những nhân tố quyết định để biến lợi thế thành nguồn lực, chủ trương thành kết quả và khát vọng thành hiện thực.

Cảng Phước An (xã Phước An) trở thành trạm trung chuyển huyết mạch, đưa hàng hóa Đồng Nai ra thị trường quốc tế. Ảnh: Công Nghĩa

Tầm nhìn đến năm 2065 là hành trình dài, nhưng được tạo nên từ những quyết định của hôm nay, chất lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; từ thái độ của mỗi cán bộ khi giải quyết hồ sơ cho người dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; từ cách cấp ủy lựa chọn nhiệm vụ đột phá và người đứng đầu tổ chức thực hiện.

Nói cách khác, tương lai của thành phố bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng công việc cụ thể. Một chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, một cơ chế tốt nhưng cán bộ sợ trách nhiệm, một nguồn lực lớn nhưng quản trị kém hiệu quả đều có thể khiến thành phố bỏ lỡ cơ hội phát triển. Ngược lại, khi mỗi cán bộ thực sự coi sự phát triển của thành phố là trách nhiệm của mình, tận tâm, quyết liệt, sáng tạo và hành động vì lợi ích chung, những mục tiêu lớn sẽ từng bước được hiện thực hóa.

Thực hiện nghị quyết bằng những thay đổi cụ thể

Nghị quyết số 16 đặt ra những chỉ tiêu cụ thể. Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên, đến năm 2030 đạt quy mô 44 tỷ USD. Giai đoạn 2031-2035, thành phố tiếp tục phấn đấu tăng trưởng từ 10%/năm trở lên, đưa quy mô GRDP lên 70 tỷ USD vào năm 2035. Kinh tế số được đặt mục tiêu đóng góp tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030 và 40% vào năm 2035.

Để đạt được những mục tiêu này, toàn hệ thống chính trị phải nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác quy hoạch phải có tư duy dài hạn, vượt ra ngoài giới hạn một nhiệm kỳ. Cán bộ quản lý đô thị cần nhìn nhận cấu trúc thành phố trong vài chục năm tới. Cán bộ cải cách hành chính phải hiểu rằng mỗi thủ tục được rút ngắn là một phần chi phí xã hội được giảm xuống. Cán bộ làm công tác khoa học, giáo dục - đào tạo phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế công nghệ cao. Cán bộ cơ sở có trách nhiệm đưa chủ trương phát triển đến từng khu dân cư, từng người dân, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển.

Đặc biệt, khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về năng lực quản trị càng trở nên cấp thiết. Không thể quản trị một thành phố có tầm vóc toàn cầu bằng phương pháp của một đô thị thông thường; càng không thể giải quyết những vấn đề mới bằng tư duy cũ hoặc tạo đột phá nếu bộ máy vẫn tồn tại tâm lý “không làm thì không sai”, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ xin ý kiến đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền. Nghị quyết số 16 không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Đồng Nai, mà còn đặt ra yêu cầu hình thành văn hóa hành động mới trong đội ngũ cán bộ.

Dám nghĩ, dám làm phải đi cùng trách nhiệm

Một trong những yêu cầu nổi bật của Nghị quyết số 16 là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Cán bộ Đồng Nai trong giai đoạn mới cần chuyển từ tâm thế hoàn thành nhiệm vụ được giao sang chủ động tìm cách thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, vì sự phát triển chung. Dám nghĩ không có nghĩa là làm tùy tiện; dám làm không có nghĩa là bỏ qua kỷ luật, pháp luật; dám chịu trách nhiệm càng không đồng nghĩa với chủ quan. Đó phải là sự kết hợp giữa bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm đến cùng với kết quả công việc.

Cùng với yêu cầu đối với mỗi cán bộ, thành phố cần tạo môi trường để người có năng lực phát huy khả năng, bảo vệ những người dám đổi mới vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm các biểu hiện lợi dụng đổi mới để vụ lợi, làm sai quy định hoặc né tránh trách nhiệm. Một Đồng Nai năng động, sáng tạo không thể được xây dựng từ bộ máy vận hành bằng tâm lý sợ trách nhiệm.

Đảng bộ dẫn dắt, cán bộ tiên phong, nhân dân đồng hành

Tầm nhìn phát triển của thành phố càng lớn càng đòi hỏi sự thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân. Đảng bộ thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo, định hướng và tổ chức thực hiện. Mỗi cấp ủy cần cụ thể hóa Nghị quyết số 16 thành chương trình hành động với mục tiêu, nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành rõ ràng; kết quả thực hiện phải có thể kiểm chứng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần thường xuyên tự đặt câu hỏi: Tôi đang làm gì để góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 16? Việc gì thuộc trách nhiệm của mình nhưng chưa làm? Việc gì cần đổi mới? Việc gì có thể thực hiện nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn? Những câu hỏi ấy phải gắn với công việc hằng ngày và được trả lời bằng kết quả cụ thể.

Nghị quyết số 16 cũng đặt người dân ở vị trí trung tâm của sự phát triển, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cùng với sản phẩm, tiến độ và hiệu quả công tác làm những thước đo quan trọng để đánh giá cán bộ. Vì vậy, thành công của Nghị quyết số 16 không chỉ được đo bằng những đại dự án, con số tăng trưởng hay công trình hiện đại, mà còn bằng chất lượng cuộc sống của người dân, môi trường đầu tư của doanh nghiệp, chất lượng đô thị, hiệu quả dịch vụ công và niềm tin xã hội.

Trách nhiệm của cán bộ phải được thể hiện qua mối quan hệ với nhân dân: làm việc vì lợi ích của nhân dân, phát triển để nhân dân được thụ hưởng và huy động sức mạnh của nhân dân vào sự nghiệp phát triển thành phố. Khi người dân được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo đảm và những đổi thay trong đời sống được nhìn thấy rõ, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Biến khát vọng thành sức mạnh hành động

Trung ương đã xác lập thể chế, cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Đồng Nai phát huy tiềm năng, lợi thế. Tuy nhiên, cơ chế không thể thay thế vai trò của con người; nghị quyết không tự tạo ra tăng trưởng, quy hoạch không tự biến thành đô thị hiện đại và công trình không tự làm nên một thành phố đáng sống. Tất cả đòi hỏi hành động cụ thể, trước hết là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đón vận hội mới phải đi cùng trách nhiệm mới: trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước và trước tương lai của thành phố Đồng Nai. Từ hôm nay, mỗi cán bộ cần biến nghị quyết thành công việc, mỗi cơ quan biến mục tiêu thành sản phẩm, mỗi cấp ủy biến quyết tâm thành chương trình hành động, mỗi địa phương phát huy lợi thế thành động lực phát triển, mỗi đảng viên trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2065.