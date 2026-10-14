Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP 9 tháng, hướng tới mục tiêu trên 13%

Theo báo cáo cập nhật số liệu tăng trưởng kinh tế do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Quảng Ninh vừa công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 15,04%, đưa mức tăng trưởng lũy kế 9 tháng lên 12,54%. Cả hai chỉ tiêu này đều đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả trên cho thấy kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Đáng chú ý, mức tăng GRDP 9 tháng chỉ thấp hơn 0,02 điểm phần trăm so với kịch bản 12,56% được UBND thành phố xây dựng trước đó.

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Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng

Xét theo khu vực kinh tế, công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Quảng Ninh. Trong 9 tháng năm 2026, khu vực này tăng 14,02%, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Riêng ngành công nghiệp tăng 14,28%, vượt 0,43 điểm phần trăm so với kế hoạch.

Trong nội bộ ngành công nghiệp, các lĩnh vực ghi nhận diễn biến trái chiều. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%, tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao nhưng thấp hơn 2,49 điểm phần trăm so với kịch bản. Riêng quý III, lĩnh vực này tăng 22,27%, thấp hơn 6,21 điểm phần trăm so với mức dự kiến.

Ngược lại, sản xuất và phân phối điện tăng 8,97% trong 9 tháng, vượt 4,07 điểm phần trăm so với kịch bản. Hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,62%, cao hơn 1,15 điểm phần trăm so với mục tiêu. Ngành khai khoáng tăng 6,40%, nhỉnh hơn 0,12 điểm phần trăm so với kịch bản.

Ở lĩnh vực xây dựng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,66%, thấp hơn 1,27 điểm phần trăm so với dự kiến. Diễn biến này cho thấy dù khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì mức tăng trưởng tích cực, một số ngành chủ chốt vẫn chưa đạt được tốc độ kỳ vọng.

Khu vực dịch vụ chưa đạt kịch bản tăng trưởng

Trái với diễn biến tích cực của công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ đang là một trong những vấn đề cần được Quảng Ninh tập trung xử lý trong những tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2026, khu vực dịch vụ tăng 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản 14,24%. Riêng quý III, tốc độ tăng trưởng đạt 14,07%, thấp hơn 0,10 điểm phần trăm so với dự kiến.

Trong các ngành dịch vụ, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 16,57%, cao hơn 0,08 điểm phần trăm so với kịch bản. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12,09%, vượt 0,13 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,88%, cao hơn 1,29 điểm phần trăm so với dự kiến.

Tuy nhiên, vận tải và kho bãi chỉ tăng 15,61%, thấp hơn 2,37 điểm phần trăm so với kịch bản. Kinh doanh bất động sản tăng 9,36%, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm; thông tin và truyền thông tăng 8,77%, thấp hơn 0,66 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Ở chiều tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,70% trong 9 tháng, vượt 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,95%, cao hơn 0,01 điểm phần trăm so với mức dự kiến.

Nhìn chung, kết quả tăng trưởng giữa các khu vực và ngành kinh tế chưa đồng đều. Trong khi một số lĩnh vực vượt kế hoạch, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải và kho bãi vẫn chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng.

Quý IV cần tăng tốc để hoàn thành mục tiêu cả năm

Theo kịch bản tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/7/2026, Quảng Ninh cần đạt mức tăng trưởng GRDP ít nhất 14,96% trong quý IV để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở những lĩnh vực đang có kết quả tích cực, đồng thời khắc phục những điểm nghẽn tại các ngành chưa đạt kế hoạch.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xác định phương châm điều hành trong quý IV là “bù đắp phần hụt - phát huy phần vượt - tạo tăng trưởng mới”. Trọng tâm trước mắt là tháo gỡ khó khăn cho công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án xây dựng, hạ tầng.

Cùng với đó, địa phương sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch và các ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị tăng thêm nhanh. Việc theo dõi kết quả thực hiện theo từng ngành, doanh nghiệp và dự án cũng được đặt ra nhằm kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành.

Với mức tăng trưởng 12,54% sau 9 tháng, Quảng Ninh đang ở vị trí thuận lợi để hướng tới mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành kế hoạch vẫn phụ thuộc đáng kể vào kết quả tăng tốc trong quý IV, đặc biệt là việc cải thiện tăng trưởng của khu vực dịch vụ và khắc phục mức hụt tại một số ngành công nghiệp chủ lực.