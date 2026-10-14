Sở Nội vụ tỉnh kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH SL Sơn La.

Công ty TNHH SL Sơn La trực thuộc Công ty TNHH YB Yên Bái, thành lập ngày 5/8/2025, chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em và thú nhồi bông. Hiện Công ty có 340 lao động, trong đó 2 lao động nước ngoài. Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận Công ty cơ bản chấp hành các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm và chế độ đối với người lao động; quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức huấn luyện, kiểm định thiết bị, khám sức khỏe định kỳ và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Đến thời điểm kiểm tra, Công ty chưa xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Đoàn kiểm tra thực tế tại nhà xưởng Công ty.

Qua kiểm tra thực tế tại nhà xưởng, Đoàn công tác chỉ ra một số tồn tại: Khu vực máy móc, thiết bị thiếu biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn; chưa niêm yết quy trình vận hành theo quy định. Đoàn đề nghị Công ty khẩn trương khắc phục, tăng cường kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong sản xuất; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; rà soát, bổ sung chế độ nghỉ ngơi trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.