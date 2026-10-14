Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026 - Ảnh: CP

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao vai trò của diễn đàn trong thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp, chuyển các định hướng hợp tác thành dự án và kết quả cụ thể.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Thứ nhất, công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng đến đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ.

Thứ hai, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh, ưu tiên đầu tư vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng và công nghệ giảm phát thải, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ ba, phát triển chuỗi cung ứng bền vững thông qua tăng cường liên kết sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực logistics và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước - Ảnh: CP

Thứ tư, hợp tác tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển các mô hình tài chính mới, huy động nguồn vốn dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của các ngành công nghệ mới.

Để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Chính phủ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Các bộ, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt, bảo đảm cam kết đi đôi với thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Việt Nam; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là những vấn đề Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung giải quyết.

Hội nghị cùng có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng hơn 250 đại biểu là đại diện cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước - Ảnh: CP

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với phía Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ ổn định, bền vững; đánh giá khách quan, cân bằng về thực tiễn nền kinh tế Việt Nam trong các cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực truyền tải tới Chính phủ Hoa Kỳ thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, công bằng, cân bằng và cùng có lợi.

Đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, nhất là bán dẫn; mở rộng kết nối về công nghệ, thiết bị, dịch vụ, tiêu chuẩn sản xuất và chuỗi cung ứng, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.