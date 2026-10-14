Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp bền vững ở miền

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Triệu Quang Huy và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến cùng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, nông dân các địa phương đề xuất, tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP; phát triển vùng sản xuất hàng hóa; truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản. Đặc biệt, người dân ở khu vực miền núi, biên giới mong muốn tỉnh tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất; tháo gỡ vướng mắc về đất lâm nghiệp; hỗ trợ chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh; kiểm soát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp; liên kết tiêu thụ nông sản; tiếp cận nguồn vốn cho hợp tác xã và bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân...

Anh Đặng Văn Quân, hội viên nông dân xã Xuân Dương cho biết, hiện nay, nông dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt chủ yếu sản xuất quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, tự sản tự tiêu, sản phẩm nông nghiệp chưa thành hàng hóa. Người dân mong muốn tỉnh có giải pháp, cơ chế cụ thể để hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, kết nối bao tiêu sản phẩm và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ cho các xã vùng khó khăn.

Ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Thương mại Phúc An, thôn Xuân Mai, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ về việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đây đang là một trong những điểm nghẽn lớn đối với quá trình phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Từ đó, ông Dũng đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo nghiên cứu thí điểm cơ chế cho vay theo phương án sản xuất kinh doanh đối với một số hợp tác xã có dự án khả thi nhưng không có tài sản bảo đảm. Việc thẩm định có thể căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, phương án kinh doanh, thị trường đầu ra, dòng tiền, khả năng trả nợ và hiệu quả kinh tế - xã hội. Sau thời gian thí điểm, tỉnh đánh giá kết quả để nghiên cứu nhân rộng nếu phù hợp…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ các quy định của Nhà nước và của tỉnh về chính sách hỗ trợ tín dụng trong nông nghiệp, sản xuất, giới thiệu quảng bá nông sản.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Triệu Quang Huy đánh giá, Lạng Sơn có hơn 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vai trò là "trụ đỡ" vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không dừng lại ở sản xuất nhỏ lẻ, trên 108.000 hội viên nông dân Lạng Sơn đã và đang chủ động bước vào tư duy kinh tế nông nghiệp: Tối ưu hóa tiềm năng bản địa, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và thế giới, chuyển đổi từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp bền vững".

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn Triệu Quang Huy phát biểu khai mạc Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức gần 150 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 4.370 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và nhiều hội nghị tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 18,5 tỷ đồng cho 23 dự án, mô hình kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ trực tiếp cho 230 hộ hội viên kịp thời mở rộng quy mô sản xuất; hỗ trợ 1.022 hộ nông dân có tài khoản trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Hiện quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đang triển khai 159 dự án cho 1.420 hộ vay, với tổng số vốn gần 59 tỷ đồng; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 18.000 hộ vay với tổng dư nợ trên 1.634 tỷ đồng.