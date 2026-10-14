An Giang có hơn 15.104 tỷ đồng dư nợ tín dụng chính sách

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Y Vinh Tor phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 14/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang đón đoàn công tác Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đến kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện tỉnh.

Đoàn do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Y Vinh Tor làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Vương Văn Minh.

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang Đoàn Công Thiệt, năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 142.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến ngày 30/9/2026, An Giang đã kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại 102/102 đơn vị cấp xã. Tổng dư nợ tín dụng chính sách tại An Giang đạt hơn 15.104 tỷ đồng, phục vụ trên 304.000 khách hàng. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 2.266 tỷ đồng, tăng hơn 956 tỷ đồng so đầu năm, chiếm 14,94% tổng nguồn vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ 28.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 34.300 lao động; giúp 16.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập. Đồng thời, hơn 50.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng. Các chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện góp phần hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn cho tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, sau sáp nhập, địa bàn tỉnh rộng, đối tượng thụ hưởng đa dạng, yêu cầu quản lý vốn ngày càng cao. Ban đại diện tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn, rà soát khách hàng đi khỏi nơi cư trú và bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Dịp này, tỉnh kiến nghị Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội sớm xem xét xử lý nợ rủi ro đợt 2 năm 2025 và đợt 1 năm 2026; đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bổ sung 900 tỷ đồng vốn cho các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn và hỗ trợ tạo việc làm.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Y Vinh Tor thăm hộ dân vay vốn tín dụng chính sách cho con học đại học tại xã Bình An.

Thứ trưởng Y Vinh Tor đề nghị An Giang tiếp tục củng cố hoạt động của Ban đại diện các cấp, nâng cao trách nhiệm của cán bộ cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát và tập huấn nghiệp vụ sau sắp xếp theo hướng “cầm tay chỉ việc”, từ tỉnh đến cấp xã và 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Tỉnh cần ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách, phấn đấu hằng năm tăng vốn ngân sách địa phương ủy thác từ 15 - 20% dư nợ tăng thêm; rà soát, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh và củng cố các tổ tiết kiệm, vay vốn hoạt động trung bình, yếu.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thứ trưởng đề nghị triển khai hiệu quả các chương trình cho vay, xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu, bảo đảm vốn đến đúng người thụ hưởng. Đoàn công tác ghi nhận kiến nghị của tỉnh, đề nghị tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.