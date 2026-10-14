Đến nhà văn hóa thôn học kỹ năng số và tiếp cận dịch vụ công

Phương pháp “cầm tay chỉ việc” thực hiện tại nhà văn hóa thôn giúp người dân làm quen các thao tác số.

Từ khi mô hình “Nhà văn hóa thôn - Điểm hỗ trợ dịch vụ công và các tiện ích số” thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Xuyên) đi vào hoạt động (đầu tháng 10/2026), vào chiều thứ Tư và thứ Sáu mỗi tuần, nhà văn hóa thôn lại tấp nập người dân đến thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận tiện ích số. Được trang bị 2 máy tính, 1 máy in và 1 máy scan, các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Vĩnh Phú thuận tiện trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện các thủ tục về hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng ứng dụng i-HaTinh...

Bà Phan Thị Chỉnh (thôn Vĩnh Phú) phấn khởi chia sẻ: "Tôi năm nay đã 70 tuổi, mắt kém, mỗi lần có việc cần làm thủ tục hành chính lại phải nhờ con cháu đưa lên xã. Nay có điểm hỗ trợ ngay tại thôn, được các cháu tận tình hướng dẫn từng bước, tôi thấy rất thuận tiện".

Thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Xuyên) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn.

Tại điểm hỗ trợ, người dân được hướng dẫn từ khâu tiếp nhận nhu cầu đến từng thao tác trên thiết bị cá nhân hoặc máy tính tại nhà văn hóa. Chị Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Những việc thuộc thẩm quyền của thôn, chúng tôi cố gắng giải quyết ngay; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được kết nối với cán bộ chuyên môn cấp xã để cùng tháo gỡ, không để bà con phải tự tìm cách xoay xở”.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công và Phòng Văn hoá - xã hội, UBND xã Cẩm Xuyên hướng dẫn thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng các thôn thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Để các điểm hỗ trợ tại thôn hoạt động hiệu quả, UBND xã Cẩm Xuyên chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức tập huấn theo từng nhóm thủ tục, hướng dẫn thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hành trên hồ sơ thực tế, rèn kỹ năng thao tác và xử lý tình huống. Việc tập huấn được duy trì thường xuyên, gắn với cập nhật quy trình mới, nâng cao trách nhiệm phối hợp và bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

Ông Phạm Danh Nhật - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Xuyên cho biết: “Thông qua tập huấn gắn với thực hành, chúng tôi hướng đến chuẩn hóa kỹ năng, nghiệp vụ, giúp các thành viên nắm chắc quy trình, đủ khả năng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận tiện ích số ngay tại thôn”.

Điểm hỗ trợ dịch vụ công, tiện ích số tại thôn Đông Trung (xã Cẩm Trung) giúp nhiều người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Xã Cẩm Trung hiện có 9 thôn, địa bàn trải rộng, trong đó một số khu dân cư cách khá xa trung tâm hành chính xã. Vì vậy, mỗi lần giải quyết thủ tục hành chính, người dân phải mất thêm thời gian, công sức đi lại. Tại Nhà văn hóa thôn Đông Trung, điểm hỗ trợ dịch vụ công và tiện ích số đang từng bước khắc phục những bất tiện này.

Một trong những cách làm của Cẩm Trung là phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong hỗ trợ chuyển đổi số ở thôn. Nhận thấy những hạn chế về kỹ năng công nghệ của một bộ phận cán bộ cơ sở đã lớn tuổi, địa phương bố trí đoàn viên, thanh niên có khả năng sử dụng công nghệ hỗ trợ bí thư chi bộ, trưởng thôn trong tiếp cận, triển khai các tiện ích số.

Ông Hà Nhật Tuyên - Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Đông Trung, xã Cẩm Trung cho biết, với 627 hộ, 2.434 nhân khẩu, việc đưa dịch vụ công và tiện ích số về nhà văn hóa thôn giúp người dân tiếp cận thuận tiện. Tổ bố trí hỗ trợ 4 ngày mỗi tháng, chủ yếu vào thứ Sáu và thứ Bảy, trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu thông tin, kê khai hồ sơ và sử dụng các tiện ích số thiết yếu. Sau 3 buổi triển khai, tổ đã hỗ trợ gần 50 lượt người dân.

"Những ngày đầu, việc hướng dẫn một số thủ tục còn lúng túng. Qua từng buổi, các thành viên chủ động trao đổi, rút kinh nghiệm từ tình huống thực tế, đồng thời phối hợp với cán bộ chuyên môn xã tháo gỡ vướng mắc. Nhờ đó, quy trình hỗ trợ từng bước hoàn thiện, kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng cơ sở ngày càng được nâng lên" - ông Tuyên chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung (bên trái) trao đổi về cách triển khai mô hình với ông Hà Nhật Tuyên - Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Đông Trung.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung nhấn mạnh: “Mô hình không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính về thôn, mà phát huy tinh thần "người biết hỗ trợ người chưa biết", từ đó hình thành những công dân số. Qua thí điểm cho thấy, người dân rất đồng tình, ủng hộ. Xã quyết tâm đến cuối năm 2026 sẽ nhân rộng mô hình trên toàn bộ 9 thôn, thực hiện mục tiêu chuyển từ "chính quyền quản lý" sang "chính quyền phục vụ", gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

Xã Tứ Mỹ trích ngân sách hơn 260 triệu đồng để trang bị 12 bộ máy tính, máy in cho 12 thôn, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin ngay tại cơ sở.

Không chỉ ở Cẩm Xuyên và Cẩm Trung, các địa phương khác trong tỉnh cũng đã từng bước đưa dịch vụ công và tiện ích số về tận thôn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân ngay tại cơ sở. Ngoài hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng VNeID, i-HaTinh, các điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn còn phổ cập kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, thanh toán không tiền mặt; hỗ trợ hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, nông sản trên môi trường mạng.

Thực tế cho thấy, hiệu quả mô hình không chỉ nằm ở số điểm hỗ trợ hay thiết bị được trang bị, mà quan trọng hơn là người dân có được hướng dẫn đúng quy trình, tháo gỡ vướng mắc kịp thời và dần tự thực hiện các thao tác cơ bản hay không. Vì vậy, cần duy trì tập huấn, cập nhật quy trình theo thay đổi của hệ thống dịch vụ công, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Điều cần thiết là chuyển từ “có điểm hỗ trợ” sang “hỗ trợ có chất lượng”, từ hướng dẫn một lần sang hình thành kỹ năng lâu dài cho người dân.