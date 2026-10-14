Đầu tư Thương mại SMC (SMC) được chào bán 36,8 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 368 tỷ đồng

SMC được chào bán 36,8 triệu cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã ck: SMC).

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông SMC thông qua hồi đầu năm, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, SMC dự kiến thu về khoảng 368 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giá này hiện cao hơn giá cổ phiếu SMC trên thị trường. Từ ngày 14/4 đến ngày 13/10, cổ phiếu SMC đã giảm 30,1%, từ 14.150 đồng/cổ phiếu xuống còn 9.890 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tại mức giá đóng cửa ngày 13/10, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cao hơn khoảng 1,1% so với thị giá.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền dự kiến huy động sẽ được SMC phân bổ cho các nghĩa vụ tài chính. Trong đó, 200 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và 168,03 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ vay của SMC vẫn ở mức cao. Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lên tới 1.301,7 tỷ đồng, tương đương 123,7% vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ vay, SMC đang có một số khoản vay lớn tại các ngân hàng như 499,97 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), 210,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và 314,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Nếu đợt chào bán hoàn tất, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng chủ yếu để thanh toán các khoản phải trả và nợ vay, qua đó có thể giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính.

Doanh thu bán niên giảm 37,2%

Về bức tranh tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu của công ty đạt 2.386,23 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu lao dốc, lợi nhuận sau thuế lại đảo chiều tích cực khi ghi nhận khoản lãi 45,06 tỷ đồng. Kết quả này đánh dấu sự khởi sắc lớn so với mức lỗ 81,04 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái, tương đương mức cải thiện 126,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đi sâu vào cấu trúc lợi nhuận, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Đầu tư Thương mại SMC vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn. Trong kỳ kế toán bán niên, lợi nhuận gộp tạo ra chỉ đạt 61,34 tỷ đồng, hoàn toàn không đủ để bù đắp tổng chi phí vận hành lên tới 82,38 tỷ đồng bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. SMC chỉ ghi nhận lãi sau thuế nhờ khoản lợi nhuận khác 67,53 tỷ đồng trong kỳ.