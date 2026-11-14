Bắt giữ nghi phạm trộm đồng hồ cao cấp trị giá 290.000 USD

Cảnh sát Tokyo điều tra vụ trộm đồng hồ tại cửa hàng ở khu Nakano Broadway. Ảnh: NHK

Nghi phạm này bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Hôm 29-10, chiếc đồng hồ đeo tay nhập khẩu nói trên bị đánh cắp tại một cửa hàng ở khu Nakano Broadway thuộc quận Nakano, Tokyo.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông đã đến cửa hàng một mình, thử đeo chiếc đồng hồ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Họ đã phân tích hình ảnh camera an ninh và xác định nghi phạm có liên quan đến vụ trộm. Cảnh sát tìm thấy đối tượng này khi hắn ta đang rời khỏi một căn hộ. Nghi phạm được cho là đã thừa nhận cáo buộc.

Theo lời khai của nghi phạm, khi nhìn vào gương lúc đang đeo chiếc đồng hồ ở cửa hàng, hắn ta thích đến mức đã mang đi mà không suy nghĩ. Chiếc đồng hồ sau đó đã được gửi trả cho cửa hàng qua bưu kiện hồi đầu tháng này, kèm theo một lá thư xin lỗi.

Nghi phạm nói với cảnh sát rằng hắn ta giữ chiếc đồng hồ một thời gian nhưng cuối cùng nhận ra nó không thuộc về mình và quyết định gửi trả.

Theo NHK