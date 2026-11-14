Danh tính tài xế ô tô đá liên tiếp vào người đi xe máy ở Tây Ninh

Ngày 14/11, Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan đến vụ xô xát giữa hai người tham gia giao thông trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế L. làm việc với Công an phường Thanh Điền. Ảnh: CACC

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 13/11, ông Tr.H.P. (36 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy BKS 70F4-04XX chạy theo hướng từ ngã tư Lý Thường Kiệt về ngã tư Ao Hồ.

Khi đến khu vực gần ngã tư Ao Hồ (thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền), xe của ông P. và ô tô BKS 70A-843.xx do ông Ng.T.L. (32 tuổi, ngụ phường Long Hoa) cầm lái đi từ đường Phạm Văn Đồng ra, xảy ra tình huống mâu thuẫn giao thông.

Sau đó, ông L. dừng ô tô, bước xuống đường và dùng tay, chân đánh ông P. Vụ việc được người đi đường quay clip, đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền đã có mặt tại hiện trường, đưa ông P. đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu, đồng thời mời ông L. cùng những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua sự việc, Công an phường Thanh Điền khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhằm tránh gây tổn hại sức khỏe, tính mạng người khác và mất an ninh, trật tự địa phương.