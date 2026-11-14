Gây hoang mang vì cảnh ngập lụt trên mạng

Cán bộ Công an xã Bố Trạch làm việc với người có liên quan.

Tại buổi làm việc, công dân nói trên trình bày, khoảng 18 giờ 30 ngày 9-11, đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội về hình ảnh cảnh cầu phao bắc qua sông Son (xã Bố Trạch) bị ngập lụt. Tuy nhiên, hình ảnh này không phản ánh đúng sự việc, tình hình thực tế tại địa phương, có thể khiến người xem hiểu nhầm về tình hình mưa lũ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin và công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai tại địa phương. Công an xã Bố Trạch khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin, hình ảnh, video chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc hoặc không phản ánh đúng sự thật