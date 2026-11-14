Điều gì xảy ra nếu vợ chồng Jensen Huang ly hôn?

Jensen Huang và vợ Lori Huang kết hôn năm 1985, trước khi ông thành lập Nvidia. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Nvidia giảm thêm 2% trong phiên giao dịch ngày 13/11, một ngày sau khi hãng thông báo nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời vị trí giám đốc điều hành và hội đồng quản trị. Biến động này cũng làm thay đổi giá trị khối cổ phiếu chiếm phần lớn tài sản của ông, giữa lúc xuất hiện những đồn đoán về tương lai cuộc hôn nhân hơn 40 năm của vợ chồng Huang, theo Reuters.

Tính đến sáng 14/11 theo giờ Việt Nam, Lori Huang chưa lên tiếng công khai và chưa có thông tin xác nhận hai người đã nộp đơn ly hôn. Nếu họ chia tay, phần tài sản mỗi người có thể nhận sẽ phụ thuộc vào những tài sản được xác định là của chung, các thỏa thuận giữa hai vợ chồng và thời điểm định giá.

Con số 70 tỷ USD được tính thế nào?

Khoảng 70 tỷ USD là mức Forbes đưa ra trong kịch bản Lori Huang được hưởng khoảng một nửa khối tài sản ròng ước tính của Jensen Huang. Phép tính dựa trên mức định giá 143,2 tỷ USD vào cuối phiên 12/11, khi phần lớn tài sản của nhà đồng sáng lập Nvidia gắn với cổ phiếu công ty.

Theo luật California, khi tòa quyết định việc phân chia, nguyên tắc chung là chia đều tài sản chung, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc luật có quy định khác. Thu nhập và tài sản mua bằng thu nhập trong thời kỳ hôn nhân thường được xem là tài sản chung. Tài sản có trước hôn nhân, được thừa kế hoặc tặng riêng thường thuộc về từng người. Hiện chưa rõ vợ chồng Huang có thỏa thuận tài sản trước hoặc sau khi kết hôn hay không.

Lori Huang có thể nhận hàng chục tỷ USD nếu ly hôn nhà đồng sáng lập Nvidia. Ảnh: Oregon State University/Facebook.

Hồ sơ giao dịch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tháng 9 cho thấy Jensen Huang trực tiếp nắm giữ khoảng 70 triệu cổ phiếu Nvidia. Hơn 740 triệu cổ phiếu khác được nắm giữ qua các tín thác do hai vợ chồng cùng quản lý và các công ty thuộc một trong những tín thác này. Văn kiện của từng tín thác sẽ là căn cứ để xác định quyền của người quản lý và người thụ hưởng.

Quỹ từ thiện Jen-Hsun & Lori Huang Foundation là một ví dụ về sự khác biệt giữa quyền quản lý và lợi ích tài chính. Theo hồ sơ Nvidia được Fortune dẫn lại, hai vợ chồng có thể cùng thực hiện quyền biểu quyết và quyết định đầu tư đối với gần 59 triệu cổ phiếu Nvidia do quỹ nắm giữ. Hồ sơ ghi rõ cả hai đều không có lợi ích tài chính đối với số cổ phiếu này.

Một phần cổ phiếu Nvidia do vợ chồng Huang cùng quản lý có thể được dành cho thế hệ sau. Theo hồ sơ nộp lên SEC hồi tháng 9, tín thác Huang Irrevocable Remainder Trust nắm khoảng 109 triệu cổ phiếu Nvidia. CNBC nhận định tín thác này có thể được lập vì lợi ích của các con, song hồ sơ chứng khoán công khai chưa xác nhận Spencer và Madison Huang là người thụ hưởng.

Nếu vợ chồng Huang ly hôn, việc chia tài sản chung được giải quyết giữa hai người. Quyền hưởng tài sản của các con, nếu có, sẽ căn cứ vào điều khoản của tín thác.

Cách phân bổ khác

Nếu việc chia tài sản được đưa ra xét xử tại California, tài sản và các khoản nợ thường được định giá sát thời điểm xét xử nhất có thể. Khi có lý do chính đáng, tòa có thể chọn một mốc khác sau khi vợ chồng ly thân và trước phiên xử. Với một khối tài sản tập trung vào cổ phiếu niêm yết, lựa chọn này có thể làm thay đổi đáng kể giá trị dùng để tính phần của mỗi người.

Luật California còn cho phép tòa giao một tài sản chung cho một bên nếu hoàn cảnh kinh tế phù hợp, kèm điều kiện để tổng giá trị phần chia về cơ bản vẫn ngang nhau. Chẳng hạn, một người có thể giữ nhiều cổ phiếu hơn, còn người kia nhận phần giá trị tương ứng từ các tài sản khác, tùy vào danh mục tài sản và cách giải quyết cụ thể. Quy định này giúp giải thích vì sao tỷ lệ chia tài sản chung chưa cho biết mỗi người sẽ đứng tên bao nhiêu cổ phiếu Nvidia.

Jensen Huang từng cho biết vợ luôn đồng hành cùng ông trong suốt hành trình xây dựng Nvidia. Ảnh: JD Supra/Instagram.

Jensen Huang và Lori Mills quen nhau khi học ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon. Hai người kết hôn năm 1985, tám năm trước khi Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia. Bà Lori hiện là chủ tịch quỹ từ thiện gia đình. Theo hồ sơ thuế được Fortune xem xét, quỹ có khoảng 9,2 tỷ USD tài sản vào cuối năm 2024.

Ngày 8/11, trong thư gửi nhân viên Nvidia, Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy và xin lỗi vợ con. Sau khi Nvidia công bố việc ông từ chức, Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết ông còn có quan hệ với một nhân viên khác của hãng, ngoài nữ lãnh đạo đã được The New York Times nhắc đến trước đó. Nvidia từ chối bình luận về thông tin này, còn Jensen Huang không trả lời đề nghị bình luận của Reuters.

Ngày 13/11, Reuters đưa tin Jensen Huang đã tìm đến hãng luật Paul Weiss. Hãng luật, Nvidia và người phát ngôn của ông chưa bình luận về phạm vi công việc. Trong bức thư ngày 8/11, ông nói hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông có thể dần lấy lại lòng tin của vợ con.