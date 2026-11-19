Mô hình chăm sóc sức khoẻ ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên (Ảnh LINH PHẠM)

Tại Hà Nội, với gần 1,5 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% số dân thành phố, kinh tế bạc không chỉ bảo đảm an sinh xã hội, mà còn mở ra dư địa phát triển các ngành dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, việc làm và sản phẩm dành cho người già.

Một trong những mô hình Hà Nội đang triển khai là chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Thực hiện gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố thí điểm mô hình tại một số xã, phường, tận dụng cơ sở vật chất và nhân lực của trạm y tế, không thành lập tổ chức mới, không tăng biên chế. Người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, tham gia hoạt động thể chất và giao lưu cộng đồng vào ban ngày, trở về sinh hoạt cùng gia đình vào buổi tối. Mô hình thu hút gần 12.000 lượt người trải nghiệm, đã có không ít người đăng ký thường xuyên. Kết quả bước đầu cho thấy, sự kết hợp giữa y tế cơ sở, gia đình và cộng đồng có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có.

Hà Nội còn chú trọng tạo cơ hội để người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động. Qua khảo sát, gần 30% số người cao tuổi có nhu cầu làm việc. Thành phố đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối nhu cầu tuyển dụng với người lao động cao tuổi. Nhiều người tích cực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tư vấn, nhất là những lĩnh vực cần kinh nghiệm, chuyên môn sâu.

Để các mô hình phát huy hiệu quả và có điều kiện nhân rộng, Hà Nội chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách. Trên cơ sở Luật Thủ đô năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 80/2026/NQHĐND về phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc, phục vụ người cao tuổi và khuyến khích họ tham gia phát triển kinh tế.

Kinh tế bạc hiện còn nhiều dư địa, nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn. Thị trường việc làm, sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi chưa tương xứng với tiềm năng; việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc còn trở ngại do thiếu tiêu chuẩn chuyên môn và cơ chế tài chính phù hợp. Trong khi đó, các lĩnh vực y tế, an sinh, việc làm, công nghệ và dịch vụ chưa được kết nối đồng bộ.

Lợi thế về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và dịch vụ giúp Hà Nội dễ dàng tạo nền móng cho hệ sinh thái kinh tế bạc. Thành phố xác định tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách và lựa chọn cách làm hiệu quả để nhân rộng.