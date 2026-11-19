BTC trao quà hỗ trợ, tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho người hoàn lương. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Với chủ đề “Đi về hướng bình minh”, Chương trình lan tỏa thông điệp nhân văn về cơ hội làm lại cuộc đời, đồng thời kết nối gia đình, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành với người chấp hành xong án phạt tù.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước hiện có hơn 162.000 người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ tái hòa nhập, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định. Các địa phương xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình hỗ trợ. Tỷ lệ tái phạm tội của nhóm đối tượng này bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ở mức 1,73%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn khó khăn, nhất là trong đào tạo nghề, tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vốn. Cả nước còn gần 92.000 người chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định; trong khi mỗi năm có khoảng 55.000 - 60.000 người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng. Một bộ phận người dân, doanh nghiệp vẫn còn định kiến, e ngại tiếp nhận lao động từng chấp hành án.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tái hòa nhập cộng đồng không thể là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an mà cần sự tham gia thường xuyên, thực chất của cả hệ thống chính trị, gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm. Lực lượng Công an tiếp tục đổi mới phương pháp, chú trọng giáo dục, chuẩn bị kỹ năng và điều kiện để người chấp hành án trở về sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương hiện có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng; trong năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Chính sách tín dụng đã hỗ trợ 442 người vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Nhiều mô hình tại cơ sở được triển khai như “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” ở xã Xuân Sơn, mô hình 5+1 tại phường Vĩnh Tân và “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” tại phường Tân Uyên; góp phần hỗ trợ người trở về tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ông Trần Văn Bảy cho rằng, chấp hành xong án phạt tù là bắt đầu một hành trình mới nhưng người trở về vẫn phải đối diện với mặc cảm, định kiến và những khó khăn về sinh kế. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là trao cơ hội mà còn phải đồng hành để cơ hội trở thành kết quả thực tế. Thành phố đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các trại giam chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập. Các sở, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo thuận lợi để người có nhu cầu tiếp cận chính sách; doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng, gia đình và khu dân cư phát huy vai trò hỗ trợ, động viên.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là cuộc đoàn tụ của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù 18 năm Ngọc Mai được gặp lại mẹ, em trai và con gái 6 tuổi. Sau thời gian xa cách, Ngọc Mai được gặp lại những người thân yêu trên sân khấu. Khi hỏi về cha, Ngọc Mai mới biết ông đã qua đời. Người mẹ mang theo di ảnh của chồng để con gái được gặp cha trong khoảnh khắc đặc biệt này. Cuộc gặp gỡ đã lấy đi nước mắt của nhiều người chứng kiến ngay tại khán phòng nhà hát và cũng gợi nhắc những mất mát, day dứt của người trong cuộc; đồng thời cho thấy gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng trên hành trình trở về.

Chia sẻ của những người chấp hành xong án phạt tù đã thành công, giúp ích cho xã hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chương trình giới thiệu những tấm gương vượt qua quá khứ, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới và tiếp tục giúp đỡ người cùng hoàn cảnh. Anh Lê Thừa Dương Hùng sau khi trở về đã mở xưởng, dạy nghề cho hàng trăm người từng chấp hành án. Anh Lưu Hoàng Cầu trở về địa phương năm 2014 hiện tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Những câu chuyện này cho thấy khi được tin tưởng và trao cơ hội, người từng lầm lỗi có thể trở thành người lao động có ích, đóng góp cho cộng đồng.

BTC trao quà cho đại diện các đơn vị, tổ chức hỗ trợ, tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho người hoàn lương. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, gần 200 người tái hòa nhập cộng đồng được tư vấn hướng nghiệp, học nghề, việc làm và tiếp cận nguồn vốn tại khu vực sảnh Nhà hát Quân đội. Ban Tổ chức đã trao hợp đồng việc làm và ghi nhận các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tái hòa nhập cộng đồng...