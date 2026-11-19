Ngày 19/11, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhiều nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố, HĐQT PNJ thông qua việc ông Đào Trung Kiên thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp - Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ông Kiên rời vị trí từ ngày 26/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Một thành viên cũng rời vị trí trong ngày 26/11 theo nguyện vọng cá nhân là ông Nguyễn Chí Kiên. Ông Cảnh Kiên thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp - Nguồn nhân lực của PNJ.

Nhân sự cấp cao liên tiếp biến động tại PNJ thời gian gần đây.

Nhân sự thứ 3 từ nhiệm là bà Trương Hoài Anh. Bà Hoài Anh thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp - Khách hàng & Bán lẻ của công ty kể từ ngày 26/1 cũng theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi từ nhiệm, các cá nhân này không còn đảm nhiệm chức vụ nào khác, và không còn là người nội bộ của PNJ.

Ngày 18/11, cả 3 nhân sự này có đơn từ nhiệm gửi HĐQT công ty.

Cũng theo PNJ, 3 nhân sự này đang trực tiếp sở hữu tổng số 875.666 cổ phiếu PNJ.

Trong đó, ông Đào Trung Kiên nắm 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ba ruột ông Kiên là ông Đào Anh Dũng đang sở hữu 561.199 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,11% vốn điều lệ.

Bà Trương Hoài Anh nắm giữ 285.600 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Chí Kiên sở hữu 171.600 cổ phiếu, tương đương 0,03% vốn điều lệ.

Hai ngày trước, PNJ cũng vừa thay đổi Trưởng Kiểm toán nội bộ. Bà Diệp Mỹ Tâm Xuân được bổ nhiệm Trưởng Kiểm toán nội bộ thay ông Nguyễn Anh Tuấn bị miễn nhiệm.

Lý do miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn được thông báo là điều chỉnh chức danh theo Nghị quyết của HĐQT.

Sau miễn nhiệm, ông Tuấn là Phó Kiểm toán và không còn là người nội bộ của PNJ.

Cũng từ ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028 sẽ thôi giữ chức vụ tại PNJ.

Trước đó, ngày 6/11, HĐQT công ty cho biết nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Minh Hải đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp tài chính tại PNJ từ đầu năm 2025 và hiện sở hữu 90.750 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,02% vốn điều lệ.

Tại ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con của PNJ có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10 vừa qua, cổ đông PNJ thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

PNJ cũng đưa ra kịch bản doanh thu năm 2027 đạt khoảng 43.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 100 tỷ đồng.

Sang năm 2028, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng và tiếp tục đạt 1.600 tỷ đồng vào năm 2029, cùng doanh thu khoảng 57.700 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, PNJ cũng vừa công bố quyết định của Thuế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền gần 2 tỷ đồng. Lý do phạt vì khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.