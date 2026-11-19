Tổng thống Hàn Quốc Lý Quân (thứ 2 từ trái) cùng phu nhân Kim Hợp Kiệt chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Nguyên tại Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến vào ngày 18 tháng 11 năm 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Cổ phiếu giải trí Hàn Quốc bùng nổ nhờ thỏa thuận với Trung Quốc

Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc thổi bùng kỳ vọng mở cửa thị trường giải trí Hàn Quốc, đẩy cổ phiếu nhiều doanh nghiệp phim ảnh, trò chơi điện tử và du lịch tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu giải trí, truyền thông, trò chơi điện tử và du lịch trong phiên giao dịch ngày 19/11, sau khi Seoul và Bắc Kinh thông báo cơ bản hoàn tất đàm phán mở rộng hiệp định thương mại tự do sang lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Thông tin này lập tức khơi dậy kỳ vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tiếp cận sâu hơn thị trường tiêu dùng Trung Quốc, nơi hoạt động kinh doanh sản phẩm văn hóa Hàn Quốc đã chịu nhiều hạn chế trong gần một thập kỷ.

Động lực tăng giá xuất phát từ triển vọng các bộ phim truyền hình, trò chơi trực tuyến và dịch vụ du lịch Hàn Quốc được hưởng điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Dù thỏa thuận chưa chính thức được ký kết và có hiệu lực, giới đầu tư đã nhanh chóng phản ánh kỳ vọng về nguồn doanh thu mới vào giá cổ phiếu, tạo nên một trong những diễn biến nổi bật của nhóm doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-ho tạo dáng cùng tượng Oscar cho Kịch bản xuất sắc nhất cho phim Parasite. Ảnh minh họa: Getty.

Cổ phiếu phim ảnh, trò chơi điện tử đồng loạt tăng mạnh

Nổi bật nhất trong phiên giao dịch là Studio Dragon, hãng sản xuất bộ phim truyền hình nổi tiếng Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh), với mức tăng 29,96%. Trong khi đó, CJ ENM, tập đoàn truyền thông đứng sau bộ phim đoạt giải Oscar Parasite (Ký sinh trùng), tăng khoảng 26% vào đầu phiên giao dịch.

Đà tăng không giới hạn ở lĩnh vực sản xuất phim. Hana Tour, một trong những doanh nghiệp du lịch lớn của Hàn Quốc, ghi nhận cổ phiếu tăng 18%, trong khi nhà phân phối phim Showbox tăng 9%. Ở lĩnh vực trò chơi điện tử, Krafton, nhà phát triển PUBG: Battlegrounds, tăng 2,69% và Shift Up, đơn vị tạo ra trò chơi hành động Stellar Blade, tăng 6,57%.

Những diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng các ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc được hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách thương mại của Trung Quốc. Với quy mô dân số và thị trường tiêu dùng lớn, Trung Quốc từ lâu là điểm đến có tiềm năng doanh thu cao đối với phim truyền hình, âm nhạc, trò chơi trực tuyến và các sản phẩm giải trí của Hàn Quốc. Tuy nhiên, rào cản tiếp cận thị trường trong những năm qua khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi khai thác nguồn thu từ quốc gia láng giềng.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, hai nước đã kết thúc quá trình đàm phán kéo dài 8 năm 8 tháng nhằm mở rộng hiệp định thương mại tự do sang lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Trong khuôn khổ các cam kết được công bố, Trung Quốc đồng ý áp dụng quy chế tối huệ quốc đối với một số ngành công nghiệp Hàn Quốc, bao gồm phim ảnh và trò chơi điện tử. Điều này có nghĩa doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được đối xử không kém thuận lợi hơn doanh nghiệp từ các quốc gia thứ ba trong phạm vi các lĩnh vực và điều kiện thuộc cam kết.

Bắc Kinh cũng nhất trí áp dụng nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quá trình xem xét, phê duyệt trò chơi điện tử và phim trực tuyến. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi việc cấp phép phát hành từ lâu là một trong những yếu tố quyết định khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp nội dung số tại Trung Quốc.

Đối với ngành sản xuất phim, hai nước thống nhất mở rộng hoạt động hợp tác sản xuất chung, từ phim điện ảnh sang phim truyền hình, phim hoạt hình, chương trình giải trí và phim tài liệu. Nếu các cam kết được triển khai thuận lợi, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể gia tăng cơ hội phân phối sản phẩm, hợp tác với đối tác bản địa và phát triển những dự án phục vụ trực tiếp thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc.

Ở lĩnh vực du lịch, thỏa thuận dự kiến cho phép các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc hoạt động tại 23 khu vực của Trung Quốc trực tiếp tuyển khách là công dân Trung Quốc và người nước ngoài cho những chuyến du lịch ra nước ngoài. Quy định này có thể giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó có việc tổ chức tour đưa khách Trung Quốc đến Hàn Quốc và các điểm đến quốc tế khác.

Một du khách dùng thử mỹ phẩm sản xuất tại Hàn Quốc trong sự kiện “Khám phá Hàn Quốc của bạn”. Ảnh minh họa: Getty.

Thị trường tỷ dân mở cửa trở lại sau gần một thập kỷ?

Sự phấn khích của thị trường chứng khoán Hàn Quốc còn xuất phát từ bối cảnh quan hệ thương mại và văn hóa giữa Seoul với Bắc Kinh từng trải qua giai đoạn căng thẳng kéo dài. Năm 2016, sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ sản xuất, Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại và giao lưu văn hóa với Hàn Quốc.

Những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của ngành giải trí Hàn Quốc, từ hoạt động biểu diễn, phát hành phim truyền hình đến kinh doanh các sản phẩm văn hóa. Trong bối cảnh đó, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường đều có thể tạo ra phản ứng mạnh trên thị trường tài chính.

Trong báo cáo công bố ngày 18/11, nhà phân tích Oh Jiwoo của CGS International Securities nhận định thỏa thuận thương mại mới là tín hiệu quan trọng cho triển vọng mở cửa trở lại thị trường Trung Quốc. Nhận định này cũng được NH Investment & Securities chia sẻ khi công ty chứng khoán Hàn Quốc đánh giá các cam kết vừa đạt được là dấu hiệu chính thức đầu tiên về khả năng nới lỏng những hạn chế kéo dài đối với sản phẩm văn hóa Hàn Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng thỏa thuận chưa đề cập trực tiếp đến việc nối lại các buổi biểu diễn K-pop hoặc cho phép phát hành rộng rãi phim truyền hình Hàn Quốc tại Trung Quốc đại lục. Vì vậy, khả năng thị trường giải trí được mở cửa hoàn toàn vẫn phụ thuộc vào những quy định triển khai và quyết định cấp phép cụ thể của cơ quan quản lý Trung Quốc.

Hana Securities xác định Studio Dragon và Hana Tour là hai doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi trực tiếp nhất từ các cam kết thương mại mới. Đối với Studio Dragon, công ty chứng khoán này ước tính lợi nhuận hoạt động có thể tăng tới 50% nếu các nền tảng phát trực tuyến Trung Quốc tiếp tục khai thác những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã mua bản quyền trước đây. Theo tính toán của Hana Securities, mỗi bộ phim có thể tạo thêm khoảng 3 đến 4 tỷ won doanh thu, tương đương 2,26 đến 3 triệu USD.

Con số trên cho thấy giá trị kinh tế của việc mở lại kênh phân phối nội dung số, bởi một bộ phim đã hoàn thành sản xuất vẫn có khả năng tạo thêm nguồn thu thông qua hoạt động bán bản quyền và khai thác trên các nền tảng trực tuyến. Nếu nhiều tác phẩm cùng được phát hành trở lại, tác động đối với doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp có thể lớn hơn so với việc chỉ phụ thuộc vào các dự án mới.

Với các nhà phát triển trò chơi điện tử như Krafton và Shift Up, triển vọng cũng nằm ở khả năng tiếp cận người chơi Trung Quốc thông qua quy trình phê duyệt minh bạch và ít phân biệt đối xử hơn. Dù vậy, nguyên tắc thương mại mới không đồng nghĩa mọi trò chơi Hàn Quốc sẽ tự động được cấp phép, bởi các doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng quy định quản lý nội dung và phát hành của nước sở tại.

Ở góc độ thị trường khu vực, diễn biến này còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các sản phẩm văn hóa và nội dung số trong quan hệ thương mại quốc tế. Phim truyền hình, trò chơi điện tử và dịch vụ phát trực tuyến không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn tạo ra doanh thu bản quyền, quảng cáo, dịch vụ nền tảng và cơ hội hợp tác đầu tư xuyên biên giới.

Đối với Việt Nam, nơi các doanh nghiệp đang phát triển ngành trò chơi điện tử, nội dung số và dịch vụ giải trí trực tuyến, câu chuyện Hàn Quốc và Trung Quốc gợi mở một vấn đề về khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. [Suy luận] Khi các quốc gia đưa dịch vụ số và sản phẩm văn hóa vào đàm phán thương mại, doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ những cam kết về đối xử công bằng, nhưng vẫn cần năng lực sản xuất nội dung, bảo vệ bản quyền và tuân thủ quy định của từng thị trường để chuyển cơ hội chính sách thành doanh thu thực tế.

Dù cổ phiếu nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã tăng mạnh, triển vọng kinh doanh vẫn cần được đánh giá thận trọng. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thỏa thuận giữa Seoul và Bắc Kinh hiện chưa được ký kết chính thức hoặc có hiệu lực, hai bên vẫn tiếp tục hoàn thiện các điều khoản kỹ thuật trước khi triển khai.

Như vậy, đà tăng của nhóm cổ phiếu giải trí, trò chơi điện tử và du lịch Hàn Quốc hiện chủ yếu phản ánh kỳ vọng về một chu kỳ mở rộng thị trường mới. Khả năng biến kỳ vọng thành lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất thỏa thuận, việc thực thi các cam kết và mức độ nới lỏng thực tế đối với từng ngành kinh doanh tại Trung Quốc.