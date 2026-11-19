Ngày 24-11-2026 là lần đầu tiên người lao động trên cả nước được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Cụ thể, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây là chính sách mới nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nâng cao khả năng thụ hưởng các giá trị văn hóa và đời sống tinh thần.

Thống nhất lấy ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Ảnh: Tiến Tuấn/Dân Trí

Năm 2026, ngày 24-11 rơi vào thứ ba. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, ngày nghỉ được thực hiện theo đúng thời điểm này, không bắt buộc doanh nghiệp phải hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng phương án nghỉ dài hơn nếu phù hợp, nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động.

Về chế tài xử lý, khoản 2 Điều 24 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, Tết.

Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Nếu doanh nghiệp không bố trí cho người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và hành vi được xác định là vi phạm quy định về ngày nghỉ có hưởng lương, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Nếu làm việc trong Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được hưởng tiền lương làm thêm giờ ít nhất 300%, đồng thời vẫn được bảo đảm tiền lương của ngày nghỉ theo quy định. Trường hợp làm việc vào ban đêm, người lao động còn được hưởng các khoản tiền lương bổ sung theo quy định.