Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống mức 132,5 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (19-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 19-11): Tiếp tục lao dốc. Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm mạnh ở các thương hiệu so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 132 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 132 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm mạnh nhất, với mức giảm 1.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 129,3 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 130,8 triệu đồng/lượng.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng ghi nhận lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.734,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,7 triệu đồng/lượng.